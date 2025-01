Call of Duty Warzone: Leaker nennt Termin für Verdansk-Rückkehr – Gerücht

Wie Activision im August letzten Jahres bestätigte, wird die beliebte Verdansk-Karte im Frühjahr wieder in „Call of Duty: Warzone“ verfügbar sein. Nun will ein Insider einen genaueren Zeitpunkt erfahren haben.

Seit über zwei Jahren veranstaltet Activision das „Call of Duty Next“-Event, das mit Entwickler-Interviews und Live-Gameplay über Neuigkeiten aus dem Franchise informiert. In der letztjährigen August-Ausgabe bestätigte der Publisher die Rückkehr der Verdansk-Karte in „Call of Duty: Warzone“. Allerdings blieb er mit „Frühjahr 2025“ als Termin recht vage.

Jetzt behauptet der „Call of Duty“-Leaker „Ghost of Hope“, Verdansk werde mit dem Start von Season 3 erneut Bestandteil von „Call of Duty: Warzone“ sein. Dies würde sich in etwa mit der ursprünglichen Ankündigung Activisions decken.

So beträgt die Dauer einer Saison in „Call of Duty: Black Ops 6“ und „Warzone“ üblicherweise acht bis zehn Wochen, während die zweite Saison am 28. Januar beginnen soll. Demzufolge würde Season 3 ungefähr im April ihren Anfang nehmen – und damit kurz nach dem Frühlingsbeginn auf der Nordhalbkugel am 20. März.

Warum Verdansk für Warzone von Bedeutung ist

Verdansk war die ursprüngliche Karte bei der Einführung von „Call of Duty: Warzone“ im März 2020. Allerdings wurde das beliebte Schlachtfeld im Dezember 2021 von der Caldera-Map abgelöst. Verdansk kehrte danach zwar schon einmal in „Call of Duty: Warzone Mobile“ zurück. Jedoch sahen Fans dies nicht als vollständige Rückkehr in die Hauptversion des Spiels an.

Neben des gewissen Nostalgiewerts für „Warzone“-Spieler schätzen diese an Verdansk ihr vielfältiges Design und ihre strategische Tiefe. Denn nicht nur sorgt die Mischung aus städtischen Gebieten, ländlichen Landschaften und industriellen Zonen für abwechslungsreiche Gefechte, sondern die unterschiedlichen Strukturen eröffnen auch verschiedene Spielstile und Taktiken.

Seit dem 14. November läuft in „Black Ops 6“ und „Warzone“ die erste Saison. Highlights des Updates sind die speziell für den Resurgence-Modus entwickelte Area-99-Karte sowie das Battle-Royale-Gebiet Urzikstan. Weitere Details zu Season 1 könnt ihr diesem Artikel entnehmen.

