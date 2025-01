Nintendo Switch 2: Launch-Fenster eingegrenzt? Drittanbieter äußert sich

Wann erscheint die Nintendo Switch 2? Der Hersteller Nacon äußerte sich in seinem aktuellen Finanzbericht nun zu einem möglichen Zeitfenster.

Nintendo stellte in der letzten Woche endlich die kommende Konsole Switch 2 vor. Allerdings gab es sehr viel von dem Äußeren des Geräts zu sehen. Details wie Spezifikationen, ein Release-Datum oder auch den Preis blieb das Unternehmen den Fans noch schuldig.

Dafür grenzte nun ein Drittanbieter ein mögliches Zeitfenster für den Release ein. In einer Pressemitteilung zu den Ergebnissen des dritten Quartals gab Nacon seine Prognose zu der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 an.

Hersteller geht von Gewinnsteigerung durch Konsole aus

In seinen Ergebnissen des dritten Quartals dieses Geschäftsjahres gab Nacon an, dass man die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025/2026 erwarte. Dieses läuft von April bis September 2025.

Nacon gehe in diesem Zeitfenster von gesteigerten Betriebseinnahmen aus. Diese würden durch „die Ankunft der Nintendo-Switch 2-Konsole, für die Nacon bereits kompatible Spiele und ein komplettes Sortiment an Zubehör anbietet“, angekurbelt, lautet es in dem Bericht.

Bei den kompatiblen Spielen bezieht sich der Hersteller wahrscheinlich neben den spezifischen Switch-2-Games auch auf die Titel für die Switch aus 2017. Diese könnten dank der Abwärtskompatibilität auch auf der neuen Konsole laufen.

Details gibt es erst im April

Bei der Vorstellung der Nintendo Switch 2 blieb Nintendo den Fans einige Antworten schuldig. So wurden noch keine Details zu der nächsten Hybridkonsole angegeben. Stattdessen konzentrierte sich das Unternehmen auf die Äußerlichkeiten sowie auf die neuen Joy-Cons, die nun magnetisch an der kommenden Konsole haften werden.

Eine ausführliche Präsentation der Konsole scheint am 2. April zu folgen. An diesen Tag will Nintendo einen neuen Nintendo-Direct-Stream rund um die Switch 2 ausstrahlen.

