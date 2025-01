Switch 2: „Das Beste für die Spieler“ – Nintendo spricht über die Abwärtskompatibilität

In der letzten Woche ermöglichte uns Nintendo endlich einen Blick auf die Hardware der Switch 2. Zu den bereits bestätigten Features gehört die Abwärtskompatibilität, über die das japanische Unternehmen in einem Statement ein paar Worte verlor.

Nach den Gerüchten der letzten Monate kündigte Nintendo die Switch 2 in der vergangenen Woche endlich offiziell an. Begleitet wurde die Ankündigung von einem kurzen Trailer, der uns einen ersten Blick auf die Hardware der neuen Nintendo-Konsole ermöglicht.

Allzu viele Details zur Switch 2 nannte Nintendo im Rahmen der Enthüllung leider nicht. Zu den wenigen bestätigten Features gehört eine Abwärtskompatibilität zur originalen Switch. Angesichts der mehr als 146 Millionen verkauften Switch-Systeme ein Feature, das nur die wenigsten überraschen dürfte.

In einem offiziellen Statement, das Game File vorliegt, ging Nintendo etwas näher auf die Gedanken hinter der Abwärtskompatibilität ein. In diesem Zusammenhang bestätigte Nintendo noch einmal, dass die Abwärtskompatibilität der Switch 2 sowohl physisch als auch digital erworbene Switch-Spiele unterstützt.

Nintendo kann keine 100-prozentige Unterstützung garantieren

Des Weiteren hob Nintendo einen Punkt hervor, der im Zuge der Enthüllung der Switch 2 nur am Rande angesprochen wurde. Im Detail geht es um die Tatsache, dass der japanische Traditionshersteller nicht garantieren kann, dass auch wirklich alle Switch-Titel kompatibel sind beziehungsweise auf der Switch 2 gespielt werden können.

Eine Liste mit Spielen, die von der Switch 2 nicht unterstützt werden, möchte Nintendo zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.

Nintendo weiter: „Die Nintendo Switch wird von vielen Kunden gespielt. Daher haben wir uns dazu entschieden, dass es für die Verbraucher am besten wäre, ihre bereits gekaufte Switch-Software auf dem Nachfolger der Switch spielen zu können. Aus diesem Grund können auf der Switch 2 sowohl Switch 2-exklusive Spiele als auch physische und digitale Nintendo Switch-Spiele gespielt werden.“

„Bestimmte Switch-Spiele werden möglicherweise von der Switch 2 nicht unterstützt oder sind nicht vollständig mit der Switch 2 kompatibel. Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt auf der Nintendo-Website bekannt gegeben.“

Was ist zur Switch 2 bekannt?

Mit konkreten Details zur Switch 2 hielt sich Nintendo bislang vornehm zurück. Im Reveal-Trailer verwies der Konzern lediglich auf eine weitere Nintendo Direct, die am 2. April 2025 stattfindet. Gut möglich also, dass wir Anfang April mit einem konkreten Launchdatum sowie dem Preis des Switch-Nachfolgers rechnen dürfen.

Mehrere führende Analysten schossen sich in den letzten Tagen auf einen Preis von rund 400 US-Dollar ein.

Zudem kochte in dieser Woche noch einmal das Gerücht hoch, dass die Zeiten des ärgerlichen Stick-Drifts bei der Switch 2 endlich der Vergangenheit angehören. So soll sich Nintendo nämlich dazu entschieden haben, bei der Switch 2 auf Hall-Effekt-Sticks zu setzen. Bereits im Dezember erreichte uns Leak, in dem von den Hall-Effekt-Sticks die Rede war.

Eine offizielle Bestätigung seitens Nintendo zu diesem Thema steht aber noch aus.

