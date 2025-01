Nintendo Switch 2: Joy-Con-Controller ohne Stick-Drift dank Hall-Effekt – Bericht

Die Switch 2 von Nintendo wird höchstwahrscheinlich Joy-Con-Controller mit Hall-Effekt-Sticks bieten, wodurch Stick-Drift der Vergangenheit angehören dürfte. Nachdem entsprechende Leaks bereits in der Vergangenheit aufgetaucht waren, hat die offizielle Enthüllung der Konsole die Gerüchte nun nochmals bekräftigt.

Nachdem Besitzer der ersten Switch in der Vergangenheit verstärkt mit dem Problem des Stick-Drifts zu kämpfen hatten, scheint sich Nintendo für die jüngst enthüllte Switch 2 eine Lösung überlegt zu haben. Demnach werden die Joy-Con-Controller der kommenden Konsole aller Wahrscheinlichkeit nach auf Sticks mit Hall-Effekt setzen.

Entsprechende Leaks tauchten bereits im Dezember 2024 auf, wurden von vielen Fans aber schnell als Fälschung eingestuft. Doch nachdem Nintendo die Switch 2 in der vergangenen Woche offiziell angekündigt hatte, wurden die Spekulationen rund um die Hall-Effekt-Sticks noch einmal bekräftigt.

Leak deutete Hall-Effekt-Sticks bereits im Dezember 2024 an

Erstmals in Erscheinung traten die Leaks rund um die Joy-Con-Controller der Switch 2 Ende Dezember vergangenen Jahres, nachdem ein noch unbekannter Insider namens NextHandheld ein Foto der angeblichen Konsole und weitere Informationen, die er laut eigenen Angaben durch die Demontage der Hardware erhalten habe, teilte. Auf dem Bild war unter anderem auch die neue Befestigungsmethode der Joy-Cons zu sehen.

Doch die Internetgemeinde stempelte den Bericht von NextHandheld schnell als Fake ab, aber nachdem die Switch 2 nun von Nintendo vorgestellt wurde, haben sich zahlreiche Details des Leaks als wahr herausgestellt. Demnach scheint es auch sehr wahrscheinlich zu sein, dass die Joy-Cons der Switch 2 tatsächlich über Sticks mit Hall-Effekt verfügen wird. In einem Reddit-Beitrag wurden die ausführlichen Infos von NextHandheld, die offenbar der Wahrheit entsprechen, noch einmal zusammengefasst.

Wie hilft der Hall-Effekt gegen Stick-Drift?

Herkömmliche Analogsticks bestehen aus einem drehbaren Widerstand und einem Schleifkontakt, während die Bewegung des Sticks den elektrischen Widerstand verändert und dies von der Konsole als Eingangssignal interpretiert wird. Allerdings kann sich der Schleifkontakt mit der Zeit abnutzen, was zu einer ungenauen Steuerung oder zum sogenannten Stick-Drift führen kann – es wird eine Bewegung ausgeführt, obwohl der Stick nicht berührt wird.

Abhilfe schaffen hier die Sticks mit Hall-Effekt, in deren Inneren sich ein Magnet befindet, dessen Magnetfeld von Sensoren gemessen wird. Sobald der Stick bewegt wird, verändert sich das Magnetfeld und die Sensoren übermitteln diese Änderung direkt an die Konsole. Dadurch wird nicht nur einem Stick-Drift vorgebeugt, auch Tot-Zonen gehören der Vergangenheit an – die Sticks reagieren unverzüglich auf die kleinsten Bewegungen.

Da die Herstellung der Hall-Effekt-Sticks aufwendiger und somit auch teurer ist, kommt diese Technik bislang nur in höherpreisigen Zubehör-Controllern zum Einsatz. Doch für die Switch 2 scheint Nintendo nun ebenfalls auf den Hall-Effekt zurückzugreifen, um ein Dilemma wie mit den Joy-Cons der ersten Switch zu vermeiden.

