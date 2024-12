Switch 2: Neuer Leak – Name, Lösung für die Joy-Con-Drifts & nahende Ankündigung?

In dieser Woche erreichte uns ein weiterer Leak zum Nachfolger der Switch. Es warten unbestätigte Informationen zum Namen der neuen Nintendo-Konsole oder einer technischen Lösung für die Problematik der Joy-Con-Drifts.

Wie Nintendo im Mai bestätigte, wird uns das Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahres 2024/2025 und somit bis zum 31. März 2025 mit den ersten Details zum Nachfolger der Switch versorgen.

Nach dieser Ankündigung folgten in den letzten Monaten diverse Leaks und unbestätigte Details zur Switch 2. Zudem erreichten uns kürzlich Hinweise auf das mögliche Design des neuen Nintendo-Systems. Während Nintendo zu den Gerüchten weiter schweigt, traf in dieser Woche der nächste vermeintliche Leak ein.

Diesen griffen die Kollegen von The Verge auf, denen von NextHandheld zwei Fotos zur Switch 2 zugespielt wurden. Die Bilder zeigten laut The Verge die Docking-Station der neuen Switch und die Innenseite einer möglichen Switch 2-Controllerleiste, die mit Zertifizierungslogos bedeckt war. Gleichzeitig lagen deren Kupferkontakte offen.

Fand Nintendo eine Lösung für den Joy-Con-Drift?

Den Bildern zufolge könnte Nintendo mit dem Nachfolger eines der größten Probleme der Switch beheben. Die Rede ist vom sogenannten Joy-Con-Drift, über den Besitzer der Switch in der Vergangenheit immer wieder klagten. Das Foto der Controllerschiene könnte ein Gerücht bestätigen, dass besagte, dass die Joy-Con-Controller der Switch 2 magnetisch an der Konsole befestigt werden.

Wie NextHandheld behauptet, ist beim Anbringen der Controller an die Switch 2 ein magnetisches Klicken zu hören. Um die Controller von dem System zu lösen, müssen die Spieler laut NextHandheld einen größeren Knopf betätigen.

Darüber hinaus gibt NextHandheld an, dass die Controller über magnetische Hall-Effekt-Joysticks verfügen werden, die nicht auf dem sich abnutzenden Sensormaterial des aktuellen Switch-Modells basieren.

Zudem soll es auf unkomplizierte Art und Weise möglich sein, die Controller neu zu kalibrieren. Dies könnte im Wesentlichen das Ende der Drift-Problematik bedeuten.

Fotos scheinen den Namen des Systems zu bestätigen

Bezüglich des Fotos der Docking-Station ergänzte The Verge, dass die Station auf der Rückseite über „große Standfüße verfügt, die so positioniert sind, dass die Station horizontal liegen kann, ohne eine Reihe von Lüftungsöffnungen zu blockieren“. Auf der Docking-Station war laut The Verge dasselbe Logo wie bei der ersten Switch zu sehen.

Allerdings wurde das Logo mit einer 2 versehen, was darauf hindeuten dürfte, das das System wie bereits im September berichtet den Namen Nintendo Switch 2 tragen wird.

Den unbestätigten Informationen von NextHandheld zufolge soll Nintendo den Namen der Konsole im Januar 2025 offiziell bestätigen. Weiter gibt der Leaker an, dass die Switch 2 zunächst mit einem dunkelgrauen Modell startet. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen ein weißes Modell und exklusive Sonder-Editionen auf Basis ausgewählter Spiele folgen.

Beachtet aber bitte, dass Nintendo Leaks und Gerüchte zu kommenden Systemen traditionell nicht kommentiert.

