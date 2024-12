Switch 2: Kaum Konkurrenz durch PS6 & Xbox Next? DFC Intelligence mit erster Verkaufsprognose

In einer Analyse des Videospielmarkts beschäftigen sich die Marktforscher von DFC Intelligence mit den Erfolgsaussichten der Switch 2. Laut Meinung der Analysten werden die PS6 oder die nächste Xbox nur wenig Einfluss auf den Erfolg des neuen Nintendo-Systems nehmen.

Im Mai dieses Jahres kündigte Nintendo die Arbeiten am Nachfolger der Switch nicht nur offiziell an. Gleichzeitig gab das Unternehmen bekannt, dass wir uns im Laufe des Geschäftsjahres 2024/2025 und somit bis zum 31. März 2025 auf erste Details freuen dürfen.

Konkreter wurde der japanische Traditionshersteller in diesem Zusammenhang leider nicht. Daher ist unklar, wann wir mit der ausführlichen Präsentation des Switch-Nachfolgers rechnen dürfen. Dies hielt die führenden Analysten von DFC Intelligence allerdings nicht davon ab, sich in einer ausführlichen Marktanalyse mit den Erfolgsaussichten des Systems zu beschäftigen.

Laut der Analyse von DFC Intelligence sei damit zu rechnen, dass Nintendo seine dominante Stellung auf dem Markt mit dem Nachfolger der Switch behaupten wird.

90 Millionen verkaufte Einheiten bis 2028?

Aus der Marktanalyse geht hervor, dass DFC Intelligence beim Nachfolger der Switch von 15 bis 17 Millionen verkauften Einheiten im Jahr 2025 ausgeht. Für die folgenden drei Jahre prognostizieren die Analysten Verkaufszahlen in Höhe von rund 25 Millionen Systemen jährlich.

Sollten die Prognosen von DFC Intelligence eintreffen, würde sich die installierte Hardware-Basis des Switch-Nachfolgers bis Ende 2028 auf mehr als 90 Millionen Einheiten belaufen.

Weiter führten die Analysten aus, dass die Nachfolger der aktuellen Konsolen keinen spürbaren Einfluss auf den Erfolg beziehungsweise die Verkäufe des neuen Nintendo-Systems nehmen werden. Laut DFC Intelligence sei nämlich nicht zu erwarten, dass es Sony und Microsoft mit der PS6 beziehungsweise der neuen Xbox gelingen wird, die eigenen Marktanteile signifikant zu erhöhen.

Zudem sei damit zu rechnen, dass sich einer der beiden Nintendo-Konkurrenten in der nächsten Generation auf „einem abgeschlagenen dritten Platz wiederfinden wird“. Je nachdem, welches der beiden Systeme „frühzeitig in Fahrt kommt“.

Videospielmarkt soll in den nächsten Jahren wachsen

An potenziellen Kunden wird es den drei Konsolenherstellern in den nächsten Jahren wohl nicht mangeln. Nachdem der globale Videospielmarkt zuletzt rückläufige Zahlen verbuchte, soll er in den nächsten Jahren wieder wachsen. Diesen Standpunkt vertreten zumindest die Analysten von DFC Intelligence.

Lag der weltweit mit Videospielen und passender Hardware generierte Umsatz in diesem Jahr noch bei 72 Milliarden US-Dollar, sollen die globalen Umsätze des Markts bis 2028 auf 83 Milliarden US-Dollar steigen.

Die Anzahl der Spieler soll ebenfalls zulegen. Laut DFC Intelligence dürfte bis 2027 knapp die Hälfte der Weltbevölkerung Videospiele spielen. Die wichtigste Einnahmequelle für die Hersteller werden weiterhin die Core-Gamer sein. Mit einer prognostizierten Anzahl von 400 Millionen stellen die Core-Gamer DFC Intelligence zufolge zwar nur zehn Prozent der weltweiten Spieler.

Im Gegenzug sollen Core-Gamer zukünftig jedoch für 65 Prozent der weltweit generierten Umsätze verantwortlich sein. Die Anzahl der Casual-Gamer, die die restlichen 35 Prozent der Umsätze beisteuern, geben die Analysten langfristig mit 3,6 Milliarden an.

