Mit Path of Exile 2 & Marvel Rivals: Das sind die erfolgreichsten Titel im Dezember 2024

In dieser Woche veröffentlichte Newzoo die Übersicht über die 20 erfolgreichsten Titel im Dezember 2024. Wie gehabt werden mit dem PC, der Switch sowie den Xbox- und PlayStation-Konsolen alle relevanten Plattformen berücksichtigt. Dafür aber lediglich ausgewählte Märkte.

In monatlichen Anständen veröffentlichen die Marktforscher von Newzoo eine Übersicht über die 20 meistgespielten Titel eines Monats. Im Rahmen der Erhebungen erfasst Newzoo sowohl den generierten Umsatz als auch die Spieleraktivität.

Berücksichtigt werden laut Newzoo PC- und Konsolen-Titel in den Märkten USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien. Als großer Gewinner ging aus dem Dezember 2024 Epic Games‘ Battle-Royal-Dauerbrenner „Fortnite“ hervor, der sich sowohl beim generierten Umsatz als auch bei der Anzahl der aktiven Nutzer an die die Spitze setzte.

Die „Call of Duty“-Reihe, bei der Newzoo die Zahlen von „Modern Warfare 2“, „Modern Warfare 3“, „Black Ops 6“ und „Warzone“ berücksichtigt, fiel in den Umsatz-Charts auf den dritten Platz zurück. Bei der Anzahl der aktiven Nutzer reichte es im letzten Monat für Platz zwei.

Rabatte und der Xbox Game Pass nehmen Einfluss auf die Charts

In den Top 10 der Titel mit dem höchsten generierten Umsatz fanden sich in den erfassten Märkten gleich zwei Neueinsteiger ein. Die Rede ist vom Action-Rollenspiel „Path of Exile 2“ und dem Shooter „Marvel Rivals“.

Unterstrichen wird der Erfolg von „Marvel Rivals“ von der Tatsache, dass der kompetitive Shooter in den Charts der meisten aktiven Nutzer im Dezember 2024 auf Platz drei einstieg.

Im Zuge der Dezember-Charts heben die Marktforscher von Newzoo den Einfluss des Xbox Game Pass hervor. Dieser führte dazu, dass mit „Indiana Jones und der große Kreis“ sogar ein klassischer Singleplayer-Titel, der noch gar nicht für die PS5 erhältlich ist, in den Top 20 der Spiele mit den meisten aktiven Nutzern auftauchte.

In den Umsatz-Charts des letzten Monats profitierten zudem gleich drei Rollenspiele von den Rabatten zu Weihnachten. Dadurch kehrten mit „Baldur’s Gate 3“, „Cyberpunk 2077“ und „Hogwarts Legacy“ gleich drei Rollenspiele in die Top 20 zurück.

Anbei die Übersichten über die 20 erfolgreichsten Spiele des letzten Monats.

Die erfolgreichsten Spiele im Dezember 2024 (Umsatz):

Fortnite EA Sports FC 25 Call of Duty: Modern Warfare 2, 3, Warzone und Black Ops 6 NBA 2K25 Path of Exile 2 Marvel Rivals League of Legends GTA 5 Die Sims 4 EA Sports College Football 25 EA Sports Madden NFL 25 Minecraft Hogwarts Legacy Roblox Valorant Super Mario Party Jamboree Cyberpunk 2077 World of Warcraft Baldur’s Gate 3 Counter-Strike 2 & Go

Die 20 meistgespielten Titel im Dezember 2024 (Anzahl der Nutzer)

Fortnite Call of Duty: Modern Warfare 2, 3, and Warzone 2.0 Marvel Rivals GTA 5 Minecraft Roblox Rocket League EA Sports FC 25 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege EA Sports College Football 25 EA Sports FC 24 Overwatch 1&2 Counter-Strike 2 & Go NBA 2K25 Die Sims 4 Apex Legends Indiana Jones und der große Kreis Valorant Red Dead Redemption 2 Fall Guys

