BioWare: Darum veröffentlicht das Studio nicht mehr so viele Spiele

BioWare war lange als Expertenteam für tiefgründige Rollenspiele bekannt, das in regelmäßigen Abständen neue RPG-Kracher hervorbrachte. In den letzten Jahren standen bei dem Studio besonders die beliebten Reihen „Dragon Age“ sowie „Mass Effect“ im Mittelpunkt.

Wie einige andere Studios in der Branche liefert BioWare dieser Tage jedoch nicht mehr so viele Spiele, wie es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Über diesen Umstand sprach nun der ehemalige Executive Producer und langjährige BioWare-Veteran Mark Darrah in einem neuen Video.

Viele Projekte zehrten andere Spiele auf

Mark Darrah verkündete 2020 BioWare verlassen zu wollen. 23 Jahre war der Entwickler insgesamt bei dem kanadischen Studio. 2021 kehrte der Veteran jedoch als Berater für die Arbeiten an „Dragon Age: The Veilguard“ zurück. In seinem neuen Video sprach der Entwickler unter anderem über fünf Phasen, die BioWare in den letzten Jahren durchlaufen habe.

So gab es eine Wachstumsphase, auf die laut Darrah Konsumieren, Erhalten, Kontrahieren sowie die derzeitige Phase, „ein Projekt“, folgten. In der Wachstumsphase hatte das Studio mit Titeln wie „Baldur’s Gate“, „Neverwinter Nights“, „Jade Empire“ sowie den ersten beiden „Mass Effect“- und „Dragon Age“-Teilen die meisten gleichzeitigen Projekte.

Danach soll sich BioWare vornehmlich auf „Mass Effect“- und „Dragon Age“ konzentriert haben, konnte aber trotzdem noch recht schnell Spiele ausliefern. Dies wurde laut dem Entwickler jedoch dadurch erreicht, dass das Studio „das überschüssige Fett verbrannte“. Die aktuellen Spiele hätten einfach die anderen Projekte „aufgezehrt“.

„Inquisition“ zeigte das Problem

Wie Mark Darrah in seinem Video angibt, sollen sich die „Risse“ ab der Entwicklung von „Dragon Age: Inquisition“ gezeigt haben. Dem Studio soll klargeworden sein, dass es nicht jedes Jahr ein Spiel herausbringen kann. Zu der Zeit arbeitete BioWare an „Dragon Age: Inquisition“, „Mass Effect: Andromeda“ sowie an dem kurzlebigen „Anthem“.

Allerdings wurden dem Entwickler nach alle drei Projekte so groß, dass sie um Ressourcen konkurrierten. Deswegen wurden zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr so viele DLCs veröffentlicht. Die Entwickler mussten sich nämlich gleich dem nächsten Spiel zuwenden – „Dragon Age: The Veilguard“.

Das Problem des „Aushungerns“ anderer Projekte habe in den letzten Jahren noch zugenommen, so Darrah. Deshalb habe „Mass Effect 5“ auch „aufgehört zu existieren“, während BioWare die ganze Aufmerksamkeit auf „Dragon Age: The Veilguard“ lenkte. Das nächste „Mass Effect“-Spiel soll derzeit jedoch das einzige Projekt sein, an dem BioWare arbeite.

