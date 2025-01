Mass Effect 5: Vollproduktion immer noch nicht gestartet? Veteran stimmt auf lange Wartezeit ein

Seit 2020 wissen wir, dass sich ein neuer Ableger der "Mass Effect"-Reihe in Arbeit befindet. Wie die Aussagen des BioWare-Veteranen Mark Darrah andeuten, werden wir uns jedoch eine ganze Weile in Geduld üben müssen, bis es endlich Handfestes zu sehen gibt.

Im Jahr 2020 bestätigte der US-Publisher Electronic Arts, dass BioWare mit den Arbeiten an einem neuen „Mass Effect“ begonnen hat. Vorerst standen jedoch die Fertigstellung und die Veröffentlichung von „Dragon Age: The Veilguard“ im Fokus der internen Bemühungen.

Seit Ende Oktober ist das Fantasy-Rollenspiel nun erhältlich. Im Dezember stellte BioWare zudem klar, dass das Studio keinen DLC zu „Dragon Age: The Veilguard“ plant. Trotz allem sollten wir auf absehbare Zeit wohl nicht mit konkreten Infos oder gar ersten Endrücken zum neuen „Mass Effect“ rechnen. Darauf wies BioWare-Veteran Mark Darrah in einem frisch veröffentlichten Video hin.

Darrah verließ BioWare im Jahr 2021 nach über zwei Jahrzehnten und kehrte für die Umsetzung von „Dragon Age: The Veilguard“ als Berater zu dem kanadischen Studio zurück. Wie Darrah angibt, befindet sich der nächste Akt der „Mass Effect“-Saga weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium.

Großteil von BioWare soll andere Projekte unterstützen

Laut Darrah startete das Projekt bislang nicht in die Vollproduktion. Da es sich bei BioWare mittlerweile um ein Studio handle, das nur noch an einem großen Projekt gleichzeitig arbeitet, soll ein großer Teil der BioWare-Entwickler aktuell andere Projekte unterstützen, die sich bei den diversen EA-Studios in Arbeit befinden.

Offen ist den Informationen von Darrah zufolge weiterhin, wann BioWare mit dem nächsten „Mass Effect“ in die Vollproduktion starten und seine Belegschaft auf das neue Projekt konzentrieren wird. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge wird der Anhängerschaft also noch einiges an Geduld abverlangt.

Allerdings muss in diesem Zusammenhang angemerkt werden, dass Darrah nicht mehr bei BioWare angestellt ist. Auch wenn er als Berater an „Dragon Age: The Veilguard“ mitwirkte, dürfte Darrah aller Kontakte und Insider-Infos zum Trotz nicht mehr über alle internen Prozesse des Studios Bescheid wissen.

So möchte BioWare ein zweites Andromeda verhindern

Zu den wenigen bekannten Details des neuen „Mass Effect“ gehört die Tatsache, dass BioWare erneut auf einen realistischen Grafikstil setzen wird.

Dies bestätigte Project Director Michael Gamble im Dezember, als Kritik am Grafikstil von „Dragon Age: The Veilguard“ und die Befürchtung, BioWare könnte beim nächsten „Mass Effect“ eine ähnliche stilistische Richtung einschlagen, aufkamen.

Im vergangenen Frühjahr versprach BioWare zudem, dass sich eine Enttäuschung wie seinerzeit bei „Mass Effect: Andromeda“ nicht wiederholen wird.

Um zu gewährleisten, dass das nächste Kapitel der Reihe den Erwartungen der Community gerecht wird, werden für die Entwicklung diverse Veteranen zurückkehren.

