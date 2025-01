Call of Duty Black Ops 6 und Warzone: Season 2 vorgestellt und das alles steckt drin

„Call of Duty: Black Ops 6“ wird gemeinsam mit „Call of Duty: Warzone“ am 28. Januar 2025 in die zweite Season starten. Spieler können sich auf zahlreiche Neuerungen freuen, darunter frische Karten und Waffen. Außerdem kehrt der beliebte „Gun Game“-Modus zurück, während ein Crossover-Event mit dem Filmklassiker „Terminator“ ansteht.

Am 28. Januar 2025 um 18 Uhr deutscher Zeit wird die zweite Season von „Call of Duty: Black Ops 6“ und „Call of Duty: Warzone“ starten, die von Publisher Activision nun in aller Ausführlichkeit in einem Blog-Beitrag vorgestellt wurde. Demnach können sich die Spieler des Shooters wie gewohnt auf jede Menge neue Inhalte freuen.

Highlights dürften die neuen Karten und Waffen sein. Außerdem wird der unter den Fans so beliebte „Gun Game“-Modus zurückkehren, während im Laufe der Season auch ein weiteres Crossover-Event mit dem Filmklassiker „Terminator“ stattfinden wird. Einen ersten Einblick verschafft zudem der passende Launch-Trailer zur Season 2 von „Call of Duty: Black Ops 6“ und „Call of Duty: Warzone“.

Season-2-Inhalte für Black Ops 6

Direkt zum Start der Season 2 werden mit „Bounty“, „Dealership“ und „Lifeline Strike“ gleich drei brandneue Maps für den Multiplayer-Modus von „Call of Duty: Black Ops 6“ bereitstehen. Zur Mid-Season folgt zudem die neue Karte „Bullet Strike“, während mit „Grind“ auch ein Fan-Liebling aus „Call of Duty: Black Ops 2“ zurückkehren wird.

Gespielt werden können die Karten in allen bisherigen Modi, während mit „Gun Game“ auch eine äußerst beliebte Spielvariante ihre Rückkehr feiern wird. Für noch mehr Abwechslung sorgt hingegen der komplett neue „Overdrive“-Modus: In der Team-Deathmatch-Variante müssen die Teams darum kämpfen, die maximale Anzahl an Sternen zu erreichen, die es für das Erfüllen bestimmter Ziele gibt. Außerdem lassen sich durch die Sterne spezielle Operator-Fähigkeiten freischalten.

Mit Blick auf die Waffen wird Season 2 zudem mehr als sechs neue Möglichkeiten bieten, seine Gegner auszuschalten. Dazu zählen unter anderem das Sturmgewehr Cypher 091, die Maschinenpistole PPSh-41, das leichte Maschinengewehr Feng 82 und das Scharfschützengewehr TR2. Zur Mitte der Saison sollen überdies weitere Waffen folgen, unter anderem ein auf den Nahkampf ausgerichtetes Set.

Passend zum Valentinstag im Februar wird es obendrein auch noch zwei zeitlich begrenzte Spielmodi geben, die auf Duos ausgelegt sind. Im „Third Wheel Gunfight“ kann sich allerdings auch ein dritter, ungebundener Freund mit ins Gefecht stürzen. Abschließend wird Season 2 für „Call of Duty: Black Ops 6“ auch wieder etliche Verbesserungen und Quality-of-Life-Features mit sich bringen. Zusätzlich finden auch neue Vorteile, eine Wildcard und ein weiter Scorestreak ihren Weg ins Spiel.

Neue Zombies-Inhalte und Warzone-Verbesserungen

Natürlich wird auch der Zombies-Modus von „Call of Duty: Black Ops 6“ mit neuen Inhalten bedacht. Dazu gehört die brandneue Karte „Das Grab“: So verschlägt die Suche nach dem Wächterartefakt die Spieler in verfluchte Katakomben, die ein Tor zum Dunklen Äther bewachen. Obendrauf kommen unter anderem zusätzliche Perks, ein neuer Feindtyp und eine Wunderwaffe. Im Laufe der Season werden zudem weitere Verbesserungen wie beispielsweise eine Koop-Pause, Herausforderungsverfolgung oder maßgeschneiderte HUD-Voreinstellungen folgen.

Was „Call of Duty: Warzone“ anbelangt, hatten die Entwickler bereits vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass die Spieler vorerst auf neue Inhalte verzichten müssen. Stattdessen sollen zunächst einmal die grundlegenden Probleme des Spiels behoben werden. Zum Start der Season 2 finden dennoch zwei neue Vorteile Einzug ins Battle-Royale-Spektakel.

Battle-Pass mit neuen Operatoren und ein Terminator-Crossover

Season 2 für „Call of Duty: Black Ops 6“ wird auch neue Operatoren einführen, die über den Battle-Pass freigeschaltet werden können. Angeführt wird der Battle-Pass, der insgesamt mehr als 110 Inhalte bieten wird, vom tödlichen Assassinen Nocturne. Die BlackCell-Inhalte bieten mit Vortex zudem einen weiteren Assassinen. Zusätzlich wird es auch mehrere Skins für beide Fraktionen geben.

Im Store wird darüberhinaus auch ein spezielles „Terminator“-Bundle zum Kauf erhältlich sein, das mit dem menschenähnlichen „T-800“ und dem Cyborg „Titanium Core“ zwei Ultra-Skins enthalten wird. Am 6. Februar 2025 wird außerdem ein passendes Crossover-Event mit dem Filmklassiker starten, das weitere Inhalte und Spielmodi bieten wird.

