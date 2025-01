PS5 Slim & Portal: Restock der 30th-Anniversary-Editionen ab heute

Noch immer feiert Sony das 30-jährige Jubiläum der PlayStation mit einer 30th Anniversary Collection, die in limitierter Auflage Produkte in der mausgrauen Farbgebung der ersten PlayStation bietet. Jedoch war die erste Auflage der Artikel schnell ausverkauft und Scalper verlangten dafür horrende Preise.

Nun aber gibt es gute Nachrichten aus Japan: Sony wird heute, am 23. Januar 2025, einen begrenzten Nachschub der 30th Anniversary Collection auf PlayStation Direct anbieten. Der neue Schwung soll um 10 Uhr pazifischer Zeit bereitstehen – das entspricht 19 Uhr in Deutschland.

Dies könnte die letzte Chance darstellen, Produkte der 30th Anniversary Collection zu kaufen. Sollte auch der Restock wieder ausverkauft sein, bleiben immerhin Alternativen wie Produkte aus der Midnight Black Collection, deren Vorbestellungen geöffnet sind.

Wieder verfügbare 30th-Anniversary-Editionen

Nach dem Restock werden die folgenden Produkte erneut in einer 30th-Anniversary-Edition erhältlich sein:

PS5 Slim Digital 30th Anniversary Edition: 499,99 Euro

1 TB SSD

Passender DualSense Wireless Controller

Gehäuse für ein optionales Disc-Laufwerk (separat erhältlich)

Vertikaler Standfuß

Original PlayStation-inspiriertes Kabeldesign

4 Kabelbinder in PlayStation-Formen

Limitierter PlayStation-Sticker, Poster (1 von 30 Designs) und Büroklammer

DualSense Wireless Controller 30th Anniversary Edition: 79,99 Euro

Standard-DualSense in PS1-Grau mit Haptik-Feedback und adaptiven Triggern.

DualSense Edge Controller 30th Anniversary Edition: 249,99 Euro

Premium-Controller mit anpassbaren Stick-Caps, Profilen und Jubiläums-Tragetasche.

PlayStation Portal Remote Player 30th Anniversary Edition: 239,99 Euro

Handheld-Gerät für PS5-Remote-Play mit einem 8-Zoll-LCD-Bildschirm (1080p, 60 FPS).

Die 30th-Anniversary-Edition der PlayStation 5 Pro war auf 12.300 nummerierte Einheiten limitiert und bleibt leider ausverkauft.

Der Ausverkauf der 30th-Anniversary-Edition der PS5 Pro erfolgte blitzschnell:

Die 30th Anniversary Collection wurde bereits letztes Jahr angekündigt, um das 30-jährige Bestehen von PlayStation zu feiern. Die erste PlayStation erschien 1994 in Japan; in Europa war die Markteinführung am 29. September 1995. Neben den Konsolen und Controllern gibt es kleine Gimmicks wie limitierte Poster, Kabelbinder in den Formen der PlayStation-Buttons sowie eine PlayStation-Büroklammer.

Weitere Meldungen zu DualSense-Controller, PS5 Slim, PlayStation Portal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren