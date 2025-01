Fatal Fury City of the Wolves: Vor Launch kostenlos spielen - Testphase angekündigt

Fatal Fury City of the Wolves:

Nachdem sich der japanische Entwickler und Publisher SNK in den letzten Jahren vor allem der „King of Fighters“-Reihe widmete, steht im April dieses Jahres die Rückkehr einer weiteren, alteingesessenen Prügelspiel-Marke bevor.

So wird mit „Fatal Fury: City of the Wolves“ der erste neue Teil seit über 25 Jahren veröffentlicht werden. Wie die Verantwortlichen nun offiziell bekannt gegeben haben, bekommen interessierte Spieler noch vor dem Release im April die Möglichkeit, das kommende Kampfspiel im Rahmen eines offenen Beta-Tests auszuprobieren.

Offener Beta-Test im Februar

Demnach wird die kostenlose und frei zugängliche Testphase von „Fatal Fury: City of the Wolves“ Ende Februar stattfinden – genauer gesagt vom 20. Februar 2025 um 9 Uhr deutscher Zeit bis zum 25. Februar 2025 um 8:59 Uhr. Durchgeführt wird der Test auf der PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und dem PC. Zur Teilnahme wird auf den Konsolen zudem kein PlayStation Plus- oder Game-Pass-Abonnement benötigt werden.

Inhaltlich wird die Open-Beta von „Fatal Fury: City of the Wolves“ insgesamt drei Online-Modi bieten. So können sich die Spieler im Ranglisten-Match, Gelegenheits-Match oder Raum-Match miteinander messen. Außerdem können im Offline-Trainingsmodus fleißig Moves und Kombos geübt werden. Gekämpft wird schließlich mit acht verschiedenen Charakteren, zwischen denen die Teilnehmer wählen können.

Modernisierte Action für Neueinsteiger und Profis

Mit „Fatal Fury: City of the Wolves“ soll die Prügel-Reihe, deren erster Ableger bereits 1991 erschien und mitverantwortlich für den Kampfspielboom der 90er-Jahre war, den Sprung in die Moderne schaffen. Die Entwickler versprechen unter anderem einen atemberaubenden Grafikstil mit Comic-Look, während die klassischen Kämpfe durch das zeitgemäße REV-System deutlich dynamischer ausfallen sollen.

Um sowohl Neulinge als auch Profis anzusprechen, wird „Fatal Fury: City of the Wolves“ zudem zwei verschiedene Steuerungsmethoden bieten. Die Riege der Kämpfer soll zudem eine gute Mischung aus altbekannten Fan-Favoriten und neuen Charakteren bieten. Ab dem 24. April wird „Fatal Fury: City of the Wolves“ schließlich für die PS5, PS4, Xbox Series X/S und den PC erhältlich sein.

