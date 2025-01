Street Fighter 6: Mai Shiranui kommt und so spielt sie sich

Die Kämpferriege von „Street Fighter 6“ wird im nächsten Monat um einen weiteren Charakter erweitert. Dabei handelt es sich um die aus „Fatal Fury“ und „King of Fighters“ bekannte Kämpferin Mai Shiranui, die nach Terry Bogard den erst zweiten Crossover-Charakter in der „Street Fighter“-Geschichte darstellen wird. Passend dazu hat Capcom nun ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, der Mai in Aktion zeigt.

Mai erweitert die Kämpfer von Street Fighter 6

Im neuen Video zu „Street Fighter 6“ bekommen wir Mai zu sehen, wie sie mit ihren feurigen Manövern Chun-Li und Ryu die Hölle heiß macht. So verbindet ihr Kampfstil ihre gewohnten Aktionen aus „Fatal Fury“ und „King of Fighters“ mit den neuen Mechaniken aus „Street Fighter 6“. Dadurch kann Mai beispielsweise Feuerbälle entfachen und auch auf ihren bekannten Fächer zurückgreifen.

Außerdem werden für Mai in „Street Fighter 6“ zwei verschiedene Outfits zur Wahl stehen: Während das erste an ihren klassischen rot-weißen Ninja-Look erinnert, entspricht die zweite Bekleidungsmöglichkeit ihrem Stil aus dem kommenden „Fatal Fury: City of the Wolves“, welches im April 2025 erscheinen wird.

Ab dem 5. Februar 2025 wird Mai schließlich für die Prügeleien in „Street Fighter 6“ zur Verfügung stehen. Besitzer des Year 2 Fighter Pass können Mai ohne zusätzliche Kosten freischalten, während sie alternativ auch durch den Einsatz von Fighter Coins gekauft werden kann. Der zweite Fighter Pass umfasst neben Mai auch noch die Kämpfer Terry Bogard, M. Bison und Elena, die in Zukunft erscheinen wird.

Gute Verkaufszahlen und ein Realfilm

„Street Fighter 6“ ist seit dem 2. Juni 2023 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Dabei erreichte das Prügelspiel bereits im März 2024 die Marke von 3,3 Millionen Verkäufen, während im September des vergangenen Jahres auch die 4-Millionen-Grenze geknackt werden konnte. Damit dürften die Weichen für ein mögliches „Street Fighter 7“ gestellt sein, nachdem Spieler und Kritiker von „Street Fighter 6“ gleichermaßen überzeugt waren.

Neben den Spielen befindet sich aber auch noch eine Live-Action-Verfilmung von „Street Fighter“ in der Mache, nachher sich Legendary Entertainment die Rechte für die Adaption der populären Beat’em Up-Reihe „Street Fighter“ gesichert hatte. Und auch ein Starttermin für den „Street Fighter“-Film steht bereits fest: Demnach soll die Adaption am 20. März 2026 in den Kinos starten. Details zur Handlung, der Besetzung oder Regie liegen noch nicht vor.

