Fatal Fury – City of the Wolves: Kampfspiel-Ikone kehrt nach 25 Jahren zurück

Fatal Fury - City of the Wolves:

Mit "Fatal Fury: City of the Wolves" wird die klassische Kampfspiel-Reihe aus dem Hause SNK im nächsten Jahr ihre Rückkehr feiern. Die Verantwortlichen haben die ersten Details zu dem ersten Hauptteil seit 25 Jahren verraten.

Der japanische Publisher und Entwickler SNK greift tief in die Trickkiste. Nachdem man sich in den vergangenen Jahren meist auf die „The King of Fighters“-Reihe konzentrierte, bringt man nach 25 Jahren endlich „Fatal Fury“ zurück. Mit „Fatal Fury: City of the Wolves“ möchte man Anfang 2025 ein neues Kampfspiel für noch nicht genannte Plattformen veröffentlichen.

City of the Wolves ist für Neueinsteiger und Veteranen gedacht

Für die Rückkehr haben sich die Entwickler auch einiges überlegt. Viele der klassischen Kampfmechaniken, die man bereits aus den Klassikern der 90er Jahre kennt, kehren zurück. Darunter finden sich die Combination Attacks, Just Defense, Braking, Dodge Attacks und Feints.

Allerdings sollte man nicht befürchten, dass sich diese Mechaniken nicht weiterentwickelt haben. Die Entwickler werden all diese Funktionen in die Moderne verfrachten. Somit werden auch alteingesessene Fans ein Gefühl erhalten, als würden sie nach Hause zurückkehren.

Nichtsdestotrotz wird man auch neue Systeme einführen. Das sogenannte „REV System“ wird einem einzigartige offensive Möglichkeiten an die Hand geben. Darunter finden sich „REV Arts“, „REV Accel“, „REV Blows“ und mehr. Die REV-Leiste kann man auch überhitzen lassen, wobei man stets die Hitzestufe im Blick behalten sollte. Man sollte immer die Balance wahren.

Zudem wird SNK in „Fatal Fury: City of the Wolves“ zwei unterschiedliche Steuerungen anbieten. Die Arcade-Steuerung erfordert präzise, technische Eingaben, während die Smart-Steuerung Spezialmanöver und Kombos mit Richtungstasten und einzelnen Knöpfen ermöglicht. Somit werden sich sowohl Neulinge als auch Veteranen in dem Kampfspiel wohlfühlen können.

Des Weiteren hat SNK bereits die ersten Charaktere bestätigt, die in „Fatal Fury: City of the Wolves“ zurückkehren werden. Demnach werden sich Rock Howard, Terry Bogard, Hotaru Futaba, Tizoe und Preecha gegenseitig auf die Mütze geben.

Damit wir bereits einen ersten Eindruck erhalten, haben die Verantwortlichen auch einige Trailer bereitgestellt. Neben dem eigentlichen Ankündigungstrailer kann man sich auch den ersten Charaktertrailer anschauen. Ende April werden Besucher der EVO Japan auch die Möglichkeit erhalten „Fatal Fury: City of the Wolves“ anzuspielen.

Sobald weitere Informationen zu den Plattformen, dem Erscheinungstermin und den weiteren Mechaniken enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

