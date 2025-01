Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii: So funktionieren die Seeschlachten – Neuer Trailer zeigt Laser und gefährliche Kreaturen

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii:

In „Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii“ wird zu Land und auch im Wasser gekämpft. Dabei bieten die Schlachten im Meer neben verrückten Waffen wie Lasern auch Gefahren in Form von gefährlichen Seeungeheuern. Ein neuer Trailer verschafft nun einen Überblick.

In rund vier Wochen wird mit „Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii“ das nächste Spin-Off der ehemals betitelten „Yakuza“-Reihe erscheinen. Dieses Mal verschlägt es Goro Majima, der all seine Erinnerungen verloren hat, in ein verrücktes Piratenabenteuer rund um die Insel Hawaii.

Dabei fliegen nicht nur an Land die Fäuste: Wie es sich für einen waschechten Piraten gehört, wird mit dem eigenen Schiff auch auf See ordentlich Unruhe gestiftet. Was die Seeschlachten alles zu bieten haben und welche abgedrehten Ideen ihren Weg ins Spiel gefunden haben, präsentiert nun ein brandneuer Gameplay-Trailer.

Schiffsindividualisierung und die Wahl der Crew

Im Mittelpunkt der Seeschlachten steht natürlich das eigene Schiff: die Goromaru. Spieler können das Wasserfahrzeug nach Belieben individualisieren. So lassen sich unter anderem der Rumpf, die Panzerung, die Segel und auch die Galionsfigur anpassen. Und natürlich muss das Schiff auch mit ausreichend Feuerkraft bestückt werden. Zur Wahl stehen neben gewöhnlichen Kanonen auch Flammenwerfer und Laser. Auch moderne Raketenwerfer dürfen abgefeuert werden.

Da sich ein großes Schiff schlecht alleine bedienen lässt, muss zudem die passende Crew zusammengestellt und möglichst effektiv eingesetzt werden. Hier stehen über 100 Rekruten zur Verfügung, die zusätzlich durch Gesang, Trinkgelage und natürlich Beutezüge trainiert werden können. Wie im Trailer außerdem zu sehen ist, bekommt man es während der Seeschlachten offenbar nicht nur mit feindlichen Piraten, sondern auch mit gefährlichen Kreaturen zu tun.

Seeschlachten im Stil von Assassin’s Creed: Black Flag

Die Kämpfe zu See finden in „Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii“ in Echtzeit statt und bieten jede Menge Action. Dabei erinnern die Auseinandersetzungen zwischen den Schiffen ein wenig an Ubisofts „Assassin’s Creed: Black Flag“. Wer die feindlichen Piraten genug aufs Korn genommen hat, kann zudem zum Entern ansetzen und mit seiner eigenen Crew gegen die Besatzung der Widersacher antreten.

Erscheinen wird „Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii“ am 21. Februar 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Neben der Standardfassung werden zusätzlich auch eine Deluxe- und Collector’s-Edition erhältlich sein, die weitere Inhalten bieten. Und wer sich einen neuen SEGA-Account erstellt, darf sich als Bonus über Kazuma Kiryus Outfit freuen.

