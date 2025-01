Ninja Gaiden 4: Produzent Nakao über Erkundung, Kampf und Entwicklungsstand

Mit "Ninja Gaiden 4" kündigte Koei Tecmo Games in dieser Woche das Comeback der beliebten Action-Serie an. Im Zuge der offiziellen Enthüllung wurden erste Details zu Themen wie dem Kampfsystem oder der Spielwelt genannt.

Die Xbox Developer Direct 2025 nutzte der Publisher Koei Tecmo Games in dieser Woche, um gleich zwei Neuankündigungen zur „Ninja Gaiden“-Reihe vorzunehmen.

Zum einen stellte der Publisher ein Remaster zu „Ninja Gaiden 2“ vor, das in Form eines sogenannten Shadow-Drops veröffentlicht wurde. Bei der zweiten Ankündigung handelt es sich um einen echten Nachfolger in Form von „Ninja Gaiden 4“. Für die Umsetzung des Action-Spektakels ist dieses Mal nicht Team Ninja alleine verantwortlich.

Stattdessen wirken auch die „NieR: Automata“-Macher von Platinum Games an dem Projekt mit. Nach der Enthüllung von „Ninja Gaiden 4“ verloren die Entwickler ein paar Worte über Themen wie die Action, die Erkundung der Spielwelt oder den Entwicklungsstand.

Ein neuer Charakter und seine Techniken

Zu den interessantesten Neuerungen von „Ninja Gaiden 4“ dürfte der neue Charakter Yakumo gehören, der sich in einer düsteren Cyberpunk-Version von Tokio der Rückkehr des Schwarzen Drachen entgegenstellt. Gleichzeitig feiert Ryu Hayabusa in einer wichtigen Rolle sein Comeback.

Genau wie in den diversen Vorgängern warten in „Ninja Gaiden 4“ zahlreiche Auseinandersetzungen und knackige Bosskämpfe, in denen es vor allem auf schnelle Reflexe und gezielte Paraden ankommt. Laut den Entwicklern kommen die Fähigkeiten des neuen Charakters Yakumo aber besonders in Kämpfen gegen Gruppen zur Geltung.

So greift der Neuzugang im Kampf sowohl auf die Raven- als auch die Bloodraven-Form zurück.

Die Bloodraven-Form spielt ihre Stärken in Auseinandersetzungen gegen mehrere Widersacher aus. Laut Platinum Games‘ Produzent Yuji Nakao handelt es sich dabei um „eine Technik, die das eigene Blut und das von Gegnern manipuliert, um es in eine massive Waffe zu verwandeln, die in der Lage ist, mehrere Feinde auf einmal zu zerschneiden.“

„Yakumo kämpft mit der Bloodraven-Form und wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, kann er einen Move namens Bloodbath Kill entfesseln, der Feinde mit einem einzigen Schlag sofort zerteilt“, heißt es weiter.

„Diese großflächigen, hochschädigenden Angriffe ermöglichen es, in Sekunden die Oberhand gegen zahlreiche Gegner zu gewinnen.“

Welt soll mit Herausforderungen und Geheimnissen locken

Bezüglich der Spielwelt ergänzten die Entwickler, dass diese mit zahlreichen Geheimnissen und Herausforderungen versehen wurde, die auf Spieler warten, die sich die Mühe machen, die Welt ausgiebig zu erkunden.

Techniken wie Wallruns, Walljumps oder ein Greifhaken ermöglichen es den Spielern, auch entfernte Objekte oder Areale zu erreichen.

„Ninja Gaiden 4“ soll im Herbst 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheinen.

Laut Nakao befindet sich das Team auf einem guten Weg, den angepeilten Release auch einzuhalten. So sind die Arbeiten an „Ninja Gaiden 4“ bereits zu 70 bis 80 Prozent abgeschlossen.

„Wir werden weiterhin eng mit Team Ninja zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass jedes Detail den Erwartungen der Fans entspricht“, so Nakao.

Weitere Details und Eindrücke zum neuesten Ableger der Kultserie sollen in den nächsten Monaten folgen.

Weitere Meldungen zu Ninja Gaiden 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren