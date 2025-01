Ninja Gaiden 4: Team Ninja kündigt neues Ninja-Abenteuer in Zusammenarbeit mit PlatinumGames an

Microsoft versprach für die heutige Xbox Developer Direct eine Überraschung, die eine altehrwürdige japanische Marke zurückbringen wird. Wie sich nun herausgestellt hat, war damit die „Ninja Gaiden“-Reihe gemeint, die ihren Anfang 1998 in den Arcade-Hallen nahm.

So kündigte Publisher Koei Tecmo nach einer 13-jährigen Pause offiziell „Ninja Gaiden 4“ an, für dessen Entwicklung sich neben Team Ninja auch die Action-Experten von PlatinumGames verantwortlich zeichnen. Neben zahlreichen Informationen lieferten die Verantwortlichen auch ausführliche Gameplay-Einblicke.

Spieler schlüpfen in die Rolle von Yakumo

Während in den bisherigen Teilen stets Titelheld Ryu Hayabusa im Mittelpunkt des Geschehens stand, werden die Spieler in „Ninja Gaiden 4“ in die Rolle eines neuen Protagonisten schlüpfen: Yakumo. In einem cyberpunkartigen Tokio muss sich der Ninja nicht nur der Rückkehr des Dunklen Drachen stellen, sondern auch dem Ninja-Meister Ryu Hayabusa persönlich. Doch auch Ryu Hayabusa wird in „Ninja Gaiden 4“ eine wichtige Rolle einnehmen und als spielbarer Charakter verfügbar sein.

„Da das letzte Spiel schon eine Weile her ist, wollten wir einen neuen Helden, um die Serie für neue Spieler zugänglicher zu machen“, sagt Producer und Game Director Yuji Nakao. „Natürlich wollten wir auch, dass langjährige Fans Spaß am Spiel haben, also spielt Ryu Hayabusa eine wichtige Rolle in der Geschichte und stellt für Yakumo eine große Herausforderung und einen Meilenstein in seiner Entwicklung dar. Ryu wird im gesamten Spiel erscheinen und spielbar sein, sodass sein Können und seine Präsenz in Ninja Gaiden 4 deutlich spürbar sind.“

Herausfordernde Kämpfe ohne Frust

Entwickler Platinum Games ist genauso wie Team Ninja bekannt für grandiose Action und Kampfsysteme, sodass „Ninja Gaiden 4“ von der Zusammenarbeit beider Studios profitieren soll. So streben die Macher für die Auseinandersetzungen ein perfektes Gleichgewicht zwischen befriedigenden Attacken und einer hohen Geschwindigkeit an, die stets aufrechterhalten werden soll. Außerdem soll mit Ryu Hayabusa das Spielgefühl geliefert werden, was langjährige Fans an der Reihe schätzen.

Dabei werden die Kämpfe auch in „Ninja Gaiden 4“ gewohnt herausfordernd ausfallen, sollen den Entwicklern zufolge aber nicht für Frust sorgen. „Die Feinde sind so konzipiert, dass sie Meister der Verteidigung und Experten der unerbittlichen Aggression sind, aber die Spieler haben nie das Gefühl, dass sie unfair benachteiligt sind“, so die Entwickler.

Erscheinen soll „Ninja Gaiden 4“ im Herbst 2025. Ein konkreter Release-Termin wurde noch nicht genannt. Geplant ist die Veröffentlichung für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Obendrein wird das Actionspiel ab dem ersten Tag in Game Pass verfügbar sein.

