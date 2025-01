Ninja Gaiden 4: So herausfordernd wie die Vorgänger? Director liefert Antwort

Es ist offiziell: Ryu Hayabusa kehrt noch 2025 im Actionspiel „Ninja Gaiden 4“ zurück! Im Rahmen des jüngsten „Xbox Direct“-Events kündigten die Verantwortlichen den Titel offiziell an, der in Kooperation mit PlatinumGames Inc. („Bayonetta“) entsteht. Darüber hinaus dürfen sich Fans der legendären Spielereihe mit „Ninja Gaiden 2 Black“ auf eine Neuauflage des zweiten Teils der IP freuen, dessen PS5-Version auch einen Disk-Release erhält.

Eine Frage, die langjährigen Fans seit der Ankündigung von „Ninja Gaiden 4“ beschäftigen dürfte, dreht sich darum, wie herausfordernd das Spiel werden wird. Die Reihe ist immerhin seit ihren Anfangstagen für ihren knallharten Schwierigkeitsgrad berühmt und berüchtigt. Gegenüber den Kollegen von Xbox Wire hat sich Game Director Yuji Nakao genau hierzu geäußert. Er verspricht, dass auch der vierte Teil den Spielern eine große Herausforderung bieten soll.

Ninja Gaiden 2 hat Teil 4 stark beeinflusst

„Wir haben die besten Aspekte der Serie zusammengebracht und sie für die aktuelle Generation aufgewertet. Ich persönlich glaube, dass [der Schwierigkeitsgrad von] Ninja Gaiden 2 viele herausragende Qualitäten hatte, und ich denke, dass die Fans diesen Einfluss in Ninja Gaiden 4 stark spüren werden“, erklärt Nakao. Darüber hinaus sei es jedoch auch bedeutend, die alten Tugenden der Spielereihe mit neuen Ideen zu kombinieren.

Das soll letztendlich, auch dank der langjährigen Erfahrung von PlatinumGames im Action-Genre, für ein unvergleichliches Spielerlebnis sorgen, wie es nur die „Ninja Gaiden“-Reihe bieten könne. Hierbei sei es laut Yuji Nakao besonders wichtig, eine faire Balance zu erschaffen. Es solle immer „ein Gefühl der Fairness“ geben, wenn sich die Spieler und Spielerinnen in „Ninja Gaiden 4“ mit neuen mächtigen Herausforderungen konfrontiert sehen.

„Es gibt einen Sinn für Ausgewogenheit, der sich durch die Serie zieht und über aktuelle Trends hinausgeht. Die schnellen Wechsel zwischen Angriff und Verteidigung, die fast Fighting-Game-artigen 1v1-Kämpfe – diese Elemente werden sich in Ninja Gaiden 4 weiterentwickeln. Gleichzeitig haben wir dafür gesorgt, dass sich Spieler, die schon einmal dabei waren, sofort wie zu Hause fühlen, wenn sie das Spiel in die Hand nehmen“, führt Nakao abschließend aus.

„Ninja Gaiden 4“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam) in Entwicklung. Der Release ist für den Herbst 2025 vorgesehen. Die Arbeiten am Actionspiel sind zu 70-80 Prozent abgeschlossen und die Entwickler befinden sich in der Polishing-Phase.

Freut ihr euch schon auf die herausfordernden Kämpfe in „Ninja Gaiden 4“?

Weitere Meldungen zu Ninja Gaiden 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren