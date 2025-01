Ninja Gaiden 2 Black: Auch als physische Version erhältlich – Leider nur über Umwege

Im Westen wurde "Ninja Gaiden 2 Black" bislang nur in einer digitalen Fassung veröffentlicht. Sammler, die gewillt sein sollten, einen kleinen Umweg in Kauf zu nehmen, können sich allerdings auch eine physische Version für die PS5 sichern.

Im Rahmen der Xbox Developer Direct 2025 zauberten die Verantwortlichen von Koei Tecmo Games gleich zwei Überraschungen für alle Fans der „Ninja Gaiden“-Reihe aus dem Ärmel.

Zum einen kündigte der Publisher „Ninja Gaiden 4“ an. Der vierte Teil geht aus einer Zusammenarbeit zwischen Team Ninja und Platinum Games hervor. Läuft alles wie geplant, dann erscheint der Nachfolger im Herbst 2025. Deutlich schneller ging es da bei der zweiten Ankündigung: „Ninja Gaiden 2 Black“, mit dem der beliebte Klassiker sein Comeback feiert.

„Ninja Gaiden 2 Black“ veröffentlichte Koei Temco Games in Form eines Shadow-Drops, der ab sofort im PlayStation Store erhältlich ist. Doch wie steht es um eine physische Fassung? Hier wird es leider etwas komplizierter.

Physische Version bestätigt, aber es gibt einen Haken

Wie kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Ninja Gaiden Black 2“ bestätigt wurde, erscheint das Remaster zum ursprünglich 2008 veröffentlichten Action-Hit auch in Form einer Disk-Version für die PS5. Der Haken an der Sache: Für den westlichen Markt wurde zum Zeitpunkt dieser Meldung noch keine physische Version von „Ninja Gaiden Black 2“ angekündigt.

Für Sammler, die gewillt sind, einen kleinen Umweg in Kauf zu nehmen, gibt es allerdings eine Lösung. So bietet der Händler Play Asia zum Preis von umgerechnet knapp 60 Euro eine PS5-Disk-Version zu „Ninja Gaiden Black 2“ an.

Laut Play Asia wird die physische Ausgabe ab dem 27. März 2025 verfügbar sein. Weiter führt der Händler in der Produktbeschreibung aus, dass die Disk-Version auf allen PS5-Konsolen weltweit gespielt werden kann.

Die Sprachausgabe steht in Japanisch oder Englisch zur Verfügung. Hinzukommen Untertitel für ausgewählte Regionen. Darunter für den deutschsprachigen Markt.

Ein Remaster auf Basis der Unreal Engine 5

Um „Ninja Gaiden 2“ den Weg auf die modernen Plattformen zu ebnen, griff Team Ninja auf die Unreal Engine 5 zurück. Bei der grafischen Generalüberholung blieb es allerdings nicht. Stattdessen besserten die Entwickler auch im spielerischen Bereich nach und griffen Elemente der „Sigma“-Fassung auf.

Darunter das Waffen-Upgrade-System oder die spielbaren Zusatzcharaktere Ayane, Momiji und Rachel. Am spielerischen Anspruch oder den knackigen Bosskämpfen hingegen änderte sich nichts.

