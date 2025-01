Assassin’s Creed Shadows: Zugänglichkeitsfunktionen mit Audiobeschreibungen, Schwierigkeitsgraden, Kanon-Modus und mehr vorgestellt

„Assassin’s Creed: Shadows“ soll von so vielen Menschen wie möglich genossen werden, weshalb Ubisoft einen hohen Wert auf Zugänglichkeit und Barrierefreiheit gelegt hat. So werden nützliche Funktionen wie Audiobeschreibungen, eine frei belegbare Steuerung, anpassbare Schwierigkeitsgrade und weitere Hilfen geboten, die nun im Detail vorgestellt wurden.

Um mit „Assassin’s Creed: Shadows“ eine möglichst breitgefächerte Gruppe von Spielern anzusprechen und sicherzustellen, dass alle interessierten Menschen das kommenden Action-Adventure auch uneingeschränkt genießen können, hat sich Entwickler Ubisoft auch über die Zugänglichkeit und Barrierefreiheit jede Menge Gedanken gemacht.

Letztendlich fand eine große Anzahl von Zugänglichkeitsfunktionen seinen Weg ins Spiel, die unter anderem nützliche Hilfen wie Audiobeschreibungen, eine vollständig anpassbare Steuerung oder einstellbare Schwierigkeitsgrade bieten. UX-Director Jonathan Bedard hat diese Features nun im Detail vorgestellt.

Barrierefreiheit dank Audiobeschreibungen und weiteren Hilfen

Barrierefreiheit ist kein Fremdwort für Ubisoft und entsprechende Funktionen fanden, sind auch schon in anderen Spielen des Herstellers. Doch die Weiterentwicklung der Marke durch „Assassin’s Creed: Shadows“ bot den Entwicklern die Möglichkeit, „einige Elemente zu überarbeiten, die nicht so gut funktionierten, wie wir gehofft hatten“, so Bedard.

Außerdem verriet er: „Bestimmte Funktionen profitierten davon, da sie überarbeitet wurden oder indem einfach die Benutzeroberfläche selbst – oder in manchen Fällen die Funktionalitäten – geändert wurde, um unser Angebot und unsere Erfahrung auf ein höheres Niveau zu heben.“

Als Beispiel führte Bedard die anpassbare Steuerung an. So können die Spieler „nicht nur die Eingaben aller Tasten anpassen, sondern auch die Aktion dieser Eingabe, ob Sie sie gedrückt halten oder drücken möchten.“

Besonders erfreut ist Bedard zudem über die Audiobeschreibungen für Filmsequenzen, die „in Spielen nicht oft zu sehen ist.“ Dadurch könne die Wahrnehmung der Spieler, die auf eine solche Funktion angewiesen sind, besonders positiv beeinflusst werden, da „die Ereignisse im Spiel so gut dargestellt wurden“ und auch die „Emotionen und Feinheiten wirklich herüberkommen.“

Ein nahezu vollständig anpassbares Spielerlebnis

Neben den neuen Audiobeschreibungen stehen außerdem auch Audiohinweise zur Verfügung, die bei der Navigation und Wegfindung helfen können. Visuelle Unterstützung leistet zudem ein Bildschirmkommentar, während die Benutzeroberfläche inklusive aller HUD-Elemente vollständig anpassbar ist.

Was das Gameplay von „Assassin’s Creed: Shadows“ betrifft, bringt Ubisoft den sogenannten „First Time User Experience Flow“ zurück, der wichtige Optionen für Neueinsteiger bieten soll. Durch den „geführten Modus“ werden zudem einige Systeme optimiert und andere Gameplay-Elemente komplett entfernt, um die Spieler bei der Erkundung und Suche nach Inhalten zu unterstützen.

Die Schwierigkeit der Schleich- und Kampfpassagen kann jeweils anhand von vier Stufen angepasst werden. Der „Nahkampfangriffsmodus“ macht zudem komplexe Eingaben und Kombinationen obsolet. Auch Quick-Time-Events können nach Belieben vereinfacht oder sogar übersprungen werden. Und das Aktivieren des „Kanon-Modus“ sorgt zudem dafür, dass bestimmte narrative Entscheidungen automatisch gewählt werden, sodass sich die „Kanon“-Geschichte entfalten kann.

Eine vollständige Übersicht über alle Zugänglichkeitsfunktionen von „Assassin’s Creed: Shadows“ findet sich auf der Webseite von Ubisoft. Ab dem 20. März 2025 wird das Action-Adventure schließlich für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich sein.

