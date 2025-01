Assassin’s Creed Shadows: Japanisches Setting „sehr, sehr schwierig“ – Yasuke hilft

Die „Assassin’s Creed“-Reihe versetzte ihre Spieler bislang in zahlreiche Epochen und in die unterschiedlichsten Kulturen. Das feudale Japan war bislang allerdings nicht mit dabei, obwohl dieses Setting sich seit jeher von der Community gewünscht wurde.

Mit „Assassin’s Creed: Shadows“ geht dieser Wunsch nun endlich in Erfüllung. Doch wie Entwickler Ubisoft verraten hat, brachte das japanische Setting auch einige Herausforderungen mit sich, die dieses Vorhaben „sehr, sehr schwierig“ gestalteten. Als Hilfe diente deswegen auch Protagonist Yasuke.

Mehr Freiheiten dank Yasuke dem Außenseiter

Wie Simon Lemay-Comtois, seines Zeichens stellvertretender Game Director von „Assassin’s Creed: Shadows“, nun in einem Interview mit GamesRadar+ erklärte, wollte man es unbedingt vermeiden, „einer Kultur etwas über ihre eigene Kultur zu erzählen.“ Bislang erstellte das Team oft Settings, die in Spielen noch nicht allzu oft vertreten waren. Doch das traf auf Japan nicht zu. Japan, das bereits „in vielen, vielen, vielen Medien präsentiert wurde“ und zusätzlich auch „eine eigene Kultur der Videospielentwicklung“ hat.

Lemay-Comtois erläuterte: „Wir mussten also sehr vorsichtig sein und mit Bedacht damit umgehen, unsere Recherchen durchführen, die gebotene Sorgfalt walten lassen und eine erstaunliche Menge an Details noch einmal bei japanischen Experten abklären.“ Als Hilfe erwies sich dabei Protagonist Yasuke, der im Spiel einen Außenseiter darstellt, und den Entwickler so mehr Freiheiten ermöglichte.

„Seine Perspektive erlaubt es uns, ein wenig freier zu sein, was Yasuke tun oder sagen kann, da er nicht aus Japan ist und nicht alles genau weiß. Wir haben vorsichtig und aufmerksam auf Feedback reagiert, und dennoch war es eine ziemlich konstruktive Reise, auf der wir nebenbei etwas über Japan gelernt haben“, so der Game Director.

Release-Verschiebung ermöglichte zusätzliche Feinabstimmung

Zu diesem Thema äußerte sich außerdem auch der Creative Director von „Assassin’s Creed: Shadows“, Jonathan Dumont. Er ergänzte, dass man während der Entwicklung aufpassen musste, kein japanisches Spiel zu machen. „Wir machen ein Assassin’s Creed-Spiel, das in Japan spielt“, so Dumont. Zusätzlich erwähnte er noch den „Druck, den wir uns ohnehin selbst machen“, da die Entwickler „ein gutes Spiel machen wollen, das in Japan spielt“ und „unsere Fans das auch wollen“.

Die Verschiebung von „Assassin’s Creed: Shadows“ sei dem Spiel und der Gesamtqualität laut Dumont allerdings sehr zugutegekommen. Die Verzögerung habe es dem Team ermöglicht, „noch mehr Feinabstimmungen vorzunehmen, es zu perfektionieren und Fehler zu beheben.“ So nutzten die Entwickler die zusätzliche Zeit vor allem für Gameplay-Verbesserungen.

Am 20. März 2025 wird „Assassin’s Creed: Shadows“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Ein jüngst veröffentlichter Story-Trailer gewährte erste Einblicke in die Geschichte, während wir das Action-Adventure bereits selbst ausprobieren konnten. Unsere Eindrücke findet ihr in unserem Angespielt-Bericht zu „Assassin’s Creed: Shadows“.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Shadows.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren