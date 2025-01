Assassin’s Creed Shadows: Was blieb drin, was wurde geändert? Ubisoft beschreibt Überarbeitung

In den vergangenen Monaten hat sich der Release-Termin von „Assassin’s Creed: Shadows“ gleich zweimal verschoben, nachdem das Action-Adventure ursprünglich bereits im November 2024 erscheinen sollte. Ende September gab Ubisoft allerdings bekannt, dass sich die Veröffentlichung verzögern und erst im Februar 2025 stattfinden wird.

Anfang Januar folgte dann erneut Ernüchterung für alle Fans: Ubisoft ließ verlauten, den Release von „Assassin’s Creed: Shadows“ ein weiteres Mal zu verschieben – auf den 20. März 2025. Doch wie genau haben die Entwickler die zusätzliche Zeit genutzt? Darüber sprachen Game Director Charles Benoit und Creative Director Brooke Davies von Ubisoft nun in einem Interview.

Entwickler legten Fokus auf Gameplay-Verbesserungen

Im Gespräch mit Eurogamer verriet Benoit, dass man sich vor allem auf die Verbesserung des Gameplays und der einzelnen Systeme im Spiel konzentrierte. „Es gibt viele Dinge auf allen Ebenen“, so der Game Director von „Assassin’s Creed: Shadows“. „Das Fortschrittssystem, wie wir die Systeme anpassen, Tutorials, das Gefühl, mit dem Schwert zu treffen, Kameraeffekte. Also viele kleine Details, aber insgesamt verbessert das die Erfahrung.“

Als Beispiel für die Verbesserungen führte Benoit das Parkour-System des Spiels in Verbindung mit den japanischen Dächern an: „Die Dächer [haben] so viele Details mit vielen verschiedenen Teilen hier und da. Vor dem Verschieben [auf 2025] funktionierte das Parkour, aber auf einen Balken zu steigen und dann zu wechseln, fühlte sich nicht flüssig genug an. Also haben wir viel daran gefeilt, wie wir die Kollision und alles andere erstellen. Das Parkour ist viel flüssiger, der Übergang ist schneller.“

Story-Elemente blieben unangetastet

Was die Story und alle damit verbundenen Elemente von „Assassin’s Creed: Shadows“ betrifft, wurden und werden aber keine Veränderungen mehr vorgenommen, wie Creative Director Brooke Davies verriet. „Nein, wir haben nichts geändert. Die zusätzliche Zeit wurde genutzt, um das Gameplay zu verfeinern“, sagte Davies.

Dass „Assassin’s Creed: Shadows“ aber schon jetzt einen verbesserten Eindruck macht, beweisen auch die neuesten Vorschauberichte, nachdem das Preview-Embargo am heutigen Abend gefallen ist. Auch wir hatten bereits die Möglichkeit, vier Stunden lang in das kommende Action-Adventure hineinzuspielen. Unsere Eindrücke könnt ihr im Angespielt-Bericht zu „Assassin’s Creed: Shadows“ nachlesen.

Außerdem steht ab sofort auch ein brandneuer Story-Trailer zu „Assassin’s Creed: Shadows“ bereit, der weitere Einblicke erlaubt und einen ersten Vorgeschmack auf die Geschichte liefert. Ab dem 20. März 2025 wird das Action-Adventure schließlich für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich sein.

