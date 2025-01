Assassin’s Creed Shadows: Erfolg oder Misserfolg entscheidet womöglich über Ubisofts Zukunft

„Assassin’s Creed: Shadows“ wird für Ubisoft wohl ein wegweisender Titel sein, was die Zukunft des einst so erfolgreichen Videospiel-Herstellers betrifft. Im Falle eines Misserfolgs könnte es laut Bloomberg-Journalist Jason Schreier zu schnellen und drastischen Veränderungen kommen.

Mit „Assassin’s Creed: Shadows“ steht der französische Videospiel-Hersteller und -Publisher Ubisoft offenbar an einem Scheidepunkt. Dass der Titel äußerst wichtig ist, weiß das Unternehmen selbst. Nicht ohne Grund verschob man den Release-Termin des Spiels um einige Monate nach hinten. Allerdings könne der Erfolg oder Misserfolg des kommenden Action-Adventures sogar über die gesamte Zukunft von Ubisoft entscheiden. Davon zeigt sich nun zumindest der bekannte Bloomberg-Journalist Jason Schreier überzeugt.

Ubisoft-Zukunft hängt von Assassin’s Creed: Shadows ab

In seinem neusten Artikel blickte Schreier auf das bevorstehende Spielejahr 2025 und kam dabei auch auf Ubisoft zu sprechen. Nachdem große Erfolge in der Vergangenheit unlängst ausblieben und auch „Star Wars Outlaws“ die internen Erwartungen nicht erfüllen konnte, befinden sich die Aktien des Unternehmens im freien Fall – der niedrigste Stand seit einem Jahrzehnt wurde bereits erreicht. Dementsprechend wird die Veröffentlichung von „Assassin’s Creed: Shadows“ laut Schreier wohl großen Einfluss auf die Zukunft von Ubisoft nehmen.

Aktuell wägt Ubisoft wohl mehrere Optionen ab, um eine stabile Zukunft gewährleisten zu können. Eine davon beinhaltet sogar eine mögliche Privatisierung. So hält die chinesische Firma Tencent Holdings bereits eine Beteiligung, während zuletzt auch Übernahmegespräche die Runde machten. Ein weiterer möglicher Interessent könnte Schreier zufolge auch die Savvy Games Group aus Saudi-Arabien sein.

Sollte sich „Assassin’s Creed: Shadows“ zu einem Erfolg für Ubisoft entwickeln, hätte das Unternehmen rund um Gründerfamilie Guillemot mehr Zeit, die eigene Zukunft zu klären. Möglicherweise könne man einem Aufkauf auch entgehen. Doch sollte „Assassin’s Creed: Shadows“ zum nächsten Flop von Ubisoft werden, könnte es ziemlich schnell zu drastischen Änderungen kommen.

Assassin’s Creed ist Ubisofts wichtigste Marke

„Assassin’s Creed“ zählt mit mehr als 140 Millionen verkauften Spielen für Ubisoft neben „Far Cry“ wohl zu der wichtigsten Marke des Unternehmens. Dementsprechend legt der Hersteller auch sehr viel Wert auf das kommende „Asassin’s Creed: Shadows“. Ursprünglich sollte das Spiel bereits im Oktober 2024 erscheinen, wurde nach dem Misserfolg von „Star Wars Outlaws“ aber verschoben, um die benötigte Zeit für weitere Verbesserungen und mehr Feinschliff zu verschaffen.

Nun wird „Assassin’s Creed: Shadows“ am 14. Februar 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht. Der neueste Teil der Action-Adventure-Reihe wird Spieler in das feudale Japan verschlagen, während es zwei spielbare Hauptcharaktere geben wird: den Samurai Yasuke und die weibliche Shinobi Naoe. Letztere soll dabei eine Rückkehr zum altbekannten und einst so beliebten Stealth-Gameplay der Reihe ermöglichen.

