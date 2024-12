Assassin’s Creed Shadows: Ein emotionaler Rachefeldzug voller Geheimnisse – Ubisoft äußert sich zu Naoes Geschichte

In „Assassin’s Creed: Shadows“ werden die Spieler in die Rollen von Samurai Yasuke und Shinobi-Frau Naoe schlüpfen. Dabei wird sich das Abenteuer für die Kunoichi zu einem emotionalen Rachefeldzug voller Geheimnisse entwickeln, wie Ubisoft nun verraten hat.

Im kommenden „Assassin’s Creed: Shadows“ stehen mit dem Samurai Yasuke und der Shinobi-Frau Naoe gleich zwei Charaktere im Mittelpunkt der Geschichte, zwischen denen die Spieler abseits der Hauptquest frei wählen können. Während Yasuke als Vasall im Dienste des Feldherren Oda Nobunaga steht, stammt Naoe aus einer Familie von Ninjas, die allerdings ein noch größeres Geheimnis birgt: das Geheimnis der Assassinen.

Im Laufe der Geschichte von „Assassin’s Creed: Shadows“ wird sich die Reise von Naoe so in einen emotionalen Rachefeldzug verwandeln, in dem sie nicht nur ihre zerstörte Heimat rächen will, sondern auch mehr über ihre Mutter erfährt, über die sie bis dahin nur wenig wusste. Diese und weitere Details zum Hintergrund von Naoe hat Creative Director Jonathan Dumont von Entwickler Ubisoft nun in einem aktuellen Interview verraten.

„Ein Frosch im Brunnen weiß nichts über das Meer“

Im Gespräch mit Entertainment Weekly verrät Dumont: „Naoe wurde von ihrem Vater vor dem abgeschirmt, was in der Welt passiert, und nun bricht alles zusammen. Sie wird in den Krieg gedrängt. Sie weiß nicht viel über ihre Herkunft. Ihr Vater hat sie ausgebildet, aber sie weiß nicht viel über ihre Mutter, die nicht mehr da ist. Aber wie ein cooles Sprichwort aus Japan sagt: ‚Ein Frosch im Brunnen weiß nichts über das Meer.‘“

Vor allem das Geheimnis der Assassinen wird in der Geschichte von Naoe eine große Rolle spielen. „Sie wird in die reale Welt geworfen und erfährt dadurch, dass sie nicht nur ein Shinobi ist, sondern dass es eine Art Abstammung oder zumindest ein Geheimnis um eine andere Art von Shinobi gibt. Sie sind Assassinen, also ist sie irgendwie damit verbunden“, erklärt Dumont.

Als der Daimyo der späten Sengoku-Zeit in die Heimat von Naoe einfällt und sie zerstört, kreuzen sich die Wege von Naoe und Yasuke ein erstes Mal. Gemeinsam wollen sie die Schuldigen bestrafen und vor allem Naoe begibt sich durch ihre Emotionen angetrieben auf einen Rachefeldzug.

Doch schließlich entdeckt sie „eine Welt in Not“ und „beginnt, die Gemeinschaftswerte, die ihr Vater ihr beigebracht hat, wirklich zu schätzen. Kann sie eine bessere Welt schaffen? (Sie erkennt), dass es Menschen sind, die sich nicht selbst verteidigen können, was ein bisschen mehr mit den Idealen der (Assassinen)Bruderschaft zusammenhängt.“

Waffen und Werkzeuge werden an die Geschichte gebunden sein

Wie der Creative Director außerdem bestätigte, werden sämtliche Waffen und Werkzeuge von Naoe auch mit ihrer Ausbildung und Geschichte verbunden sein. Naoe sei zudem ein „Panther, der seine Beute beobachtet. Die versteckte Klinge ist ein Geschenk ihres Vaters und wir werden noch ein bisschen mehr darüber erfahren, was das bedeutet.“

Doch nicht nur Naoe, sondern auch Yasuke wird eine interessante Hintergrundgeschichte bieten. So spielt für den Samurai vor allem der Zwischenfall von Honnō-ji im Jahr 1582 eine große Rolle. Weitere Details zu Yasuke wird Ubisoft wohl in nächster Zeit noch bekanntgeben. Spannend bleibt auch, welche Rolle die Templer als langjährige Rivalen der Bruderschaft in „Assassin’s Creed Shadows“ spielen werden.

Erscheinen wird „Assassin’s Creed Shadows“ schließlich am 14. Februar 2025, während die Veröffentlichung für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC geplant ist.

