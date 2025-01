Doom The Dark Ages: Spielgeschwindigkeit und andere Schwierigkeitsregler – Optionen vorgestellt

Doom The Dark Ages:

In dieser Woche stellte uns id Software die Kampagne des im Mai 2025 erscheinenden Shooters "Doom: The Dark Ages" vor. Zu den größten Neuerungen gehört der anpassbare Schwierigkeitsgrad, auf den die Entwickler näher eingingen.

In dieser Woche ermöglichten uns die Entwickler von id Software einen ausführlichen Blick auf die Kampagne von „Doom: The Dark Ages“ und präsentierten uns spielerische Neuerungen wie einen gigantischen Mech.

Des Weiteren kündigte das Studio an, mit „Doom: The Dark Ages“ einen Shooter abliefern zu wollen, der sich an eine breite Zielgruppe richtet. Um möglichst viele Spieler anzusprechen, wird das neue Abenteuer des Doom-Slayers mit einem dynamisch anpassbaren Schwierigkeitsgrad aufwarten.

Auf diesen ging id Software in der Präsentation von „Doom: The Dark Ages“ im Rahmen der Xbox Developer Direct 2025 etwas näher ein.

Entwickler stellen anpassbare Optionen vor

„Unter der Haube haben wir zum ersten Mal in einem id-Spiel unser Kampfsystem zugänglicher und flexibler gestaltet als je zuvor“, sagte Executive Producer Marty Stratton. Anschließend präsentierte Stratton einen neuen Optionsbildschirm mit der standardmäßigen Schwierigkeitsstufe.

Hier stellte der Executive Producer eine Reihe anderer Modifikationsregler vor, mit denen die Spieler ihre Erfahrung anpassen können. Die Optionen umfassen die Möglichkeit, dem Spieler und Gegnern mehr oder weniger Schaden pro Treffer zuzufügen sowie die Geschwindigkeit von gegnerischen Projektilen zu erhöhen oder zu verringern.

Weitere anpassbare Faktoren umfassen die Aggressivität der Gegner, die Länge des Parade-Fensters, die Dauer der Benommenheit der Feinde oder die Ressourcenwerte. Auch an Nutzer, denen die Spielgeschwindigkeit der letzten „Doom“-Abenteuer zu hoch ausfiel, dachte id Software bei den Arbeiten an der Kampagne von „The Dark Ages“.

Im neuen „Doom“ ist es nämlich möglich, die Geschwindigkeit des Spiels zu senken. Oder zu erhöhen, wenn ihr dies möchtet.

Ein Doom für alle Spieler?

Die Ziele, die id Software mit dem anpassbaren Schwierigkeitsgrad verfolgt, kommentierte Stratton wie folgt: „Ein neues Schwierigkeitssystem und Schieberegler ermöglichen es den Spielern, die Geschwindigkeit und Herausforderung des Spiels so anzupassen, wie es am besten zu ihnen passt.“

„Man kann die Dinge verlangsamen oder beschleunigen – es ist ein Doom für alle Slayer.“

„Es ist eine neue Geschichte und der perfekte Einstiegspunkt für neue Spieler“, ergänzte der Executive Producer. „Es ist jetzt einfacher zugänglich, da wir die Erzählung aus dem Codex herausgenommen und in die Zwischensequenzen integriert haben.“

„Mit neuen Charakteren, alten Verbündeten und mächtigen neuen Schurken. Und für zurückkehrende Spieler führt es direkt in die Slayer-Testamente von Doom 2016.“

„Doom: The Dark Ages“ erscheint am 15. Mai 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

