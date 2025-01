The Elder Scrolls 4 Oblivion: Früher als erwartet? Insider nennt Releasezeitraum des Remakes

The Elder Scrolls 4 Oblivion:

Weiter geht es mit den Gerüchten um das bislang nicht offiziell angekündigte Remake zu "The Elder Scrolls 4: Oblivion". Laut dem Insider Tom Warren könnte die Rollenspiel-Neuauflage früher als von vielen erwartet erscheinen. Doch was bedeutet das Ganze für eine mögliche Ankündigung?

Auch wenn eine offizielle Ankündigung weiterhin auf sich warten lässt, dürften aufgrund der sich verdichtenden Hinweise wohl nur noch die wenigsten an der Existenz des Remakes zu „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ zweifeln.

Für neue Gerüchte sorgt zum Wochenabschluss ein alter Bekannter. Die Rede ist von Tom Warren von The Verge. Wie der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider berichtet, könnte die Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers nach der offiziellen Ankündigung schneller erscheinen, als von vielen erwartet.

Den Quellen von Warren zufolge peilen Xbox und Bethesda Softworks beim Remake zu „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ nämlich eine Veröffentlichung im späten Frühjahr oder frühen Sommer 2025 an.

Naht die offizielle Ankündigung?

Sollten sich die Angaben von Warren bewahrheiten, dann liegt natürlich der Gedankengang nahe, dass die Ankündigung beziehungsweise die Enthüllung des Remakes nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Schließlich benötigt die PR-Abteilung von Bethesda Softworks vor dem Release noch etwas Zeit für das Marketing.

Dies wiederum könnte im besten Fall dazu führen, dass das Remake zu „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ in den nächsten Wochen angekündigt wird.

An der Existenz der RPG-Neuauflage bestehen sicherlich keine Zweifel mehr. In den letzten Monaten bestätigten nämlich nicht nur mehrere Insider das Remake. Des Weiteren tauchte kürzlich der Lebenslauf eines Entwicklers auf, in dem das Remake zu „Oblivion“ zu finden war.

Für die Entwicklung des Projekts ist mehreren Quellen zufolge das Studio Virtuos verantwortlich, das aktuell auch am Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ mitwirkt.

Wie eine nicht näher genannte Quelle gegenüber MP1st bestätigte, wird auf Basis der Unreal Engine 5 nicht nur die Grafik von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ aufpoliert. Auch im spielerischen Bereich sollen die Entwickler von Virtuos nachbessern.

Unter anderem spricht die Quelle von Anpassungen an diversen Spielmechaniken, mit denen Virtuos das Remake spielerisch auf den aktuellen Stand der Dinge hebt. Betroffen sind Elemente wie die Ausdauer, das Schleichen, das Blocken oder der Einsatz des Bogens.

Weitere Verbesserungen betreffen laut der anonymen Quelle die Nutzeroberfläche und das Schadenssystem. Bei der überarbeiteten Blockmechanik soll sich Virtuos an Titeln wie „Dark Souls“ oder „Assassin’s Creed“ orientieren. Beim neuen Schleichsystem wiederum soll das Team auf präzisere audiovisuelle Hinweise setzen.

Das Remake zu „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

