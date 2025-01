The Elder Scrolls 4 Oblivion: Mehr als nur eine bessere Grafik – Details zum Remake

The Elder Scrolls 4 Oblivion:

Ein ehemaliger Mitarbeiter des Studios Virtuous hat versehentlich Details zum potenziellen Remake von “The Elder Scrolls 4: Oblivion” preisgegeben, wie MP1st berichtet, ohne die Person beim Namen zu nennen. Demnach soll der ursprünglich 2006 erschienene Klassiker nicht nur grafisch, sondern auch spielmechanisch umfassend modernisiert werden.

Unreal Engine 5 und überarbeitete Gameplay-Systeme

Dem Bericht zufolge wird das Remake von “The Elder Scrolls 4: Oblivion” mit der Unreal Engine 5 entwickelt, was auf eine vollständige Neuinterpretation des Spiels hindeutet. Die Entwickler wollen demnach nicht nur die Grafik, sondern auch wesentliche Spielsysteme überarbeiten, um sie an moderne Standards anzupassen. Dazu gehören Ausdauer, Schleichen, Blocken, Bogenschießen, Trefferreaktion und HUD.

Ansätze zur Optimierung des Blockiersystems stammen aus Spielen, die an Souls erinnern, sowie aus „ACT“-Titeln. Hier vermutet MP1st, dass die “Assassin’s Creed Ezio-Trilogie” gemeint ist. Der Grund für die Überarbeitung liege darin, dass das ursprüngliche System als zu „langweilig“ und „frustrierend“ wahrgenommen wurde.

Das Schleichsystem soll im Remake von “The Elder Scrolls 4: Oblivion” präzisere visuelle Hinweise enthalten, während das überarbeitete Bogenschießen aus der Ego- und Third-Person-Perspektive gleichermaßen verbessert wurde.

Überarbeitetes HUD und Schadenssystem

Ein weiteres Thema ist das HUD, das dem Bericht nach für das Remake von “The Elder Scrolls 4: Oblivion” neu gestaltet wurde, um jüngeren Spielern zugänglicher zu sein und gleichzeitig ästhetischen Ansprüchen zu genügen. Zudem sollen Schadensberechnungen und Trefferreaktionen der Charaktere deutlich realistischer wirken.

Das Ausdauersystem wurde den unbestätigten Angaben zufolge so angepasst, dass negative Effekte weniger frustrierend ausfallen, während die Spieltiefe erhalten bleibt. Einige der genannten Änderungen erinnern an Mechaniken aus modernen Action-RPGs, was darauf hindeutet, dass die Entwickler aktuelle Trends und Spielerfeedback berücksichtigen.

Während bisher keine offizielle Ankündigung von Bethesda vorliegt, gibt es Hinweise auf eine mögliche Veröffentlichung im Juni 2025. Der Leaker NateTheHate hatte diesen Zeitraum in einem Podcast erwähnt. Doch ob dieser Termin eingehalten wird, bleibt abzuwarten.

MP1st möchte wiederum erfahren haben, dass das Remake bei der Xbox Developer Direct am 23. Januar 2025 nicht vorgestellt wird.

Weitere Meldungen zum Thema:

“The Elder Scrolls 4: Oblivion” wurde 2006 für Xbox 360 sowie PC veröffentlicht und erlebte im darauffolgenden Jahr eine Portierung auf die PS4. Die Handlung spielt in Cyrodiil und versetzt Spieler in die Rolle eines Charakters, dessen Aussehen und Geschlecht durch die Charakteranpassungsoptionen nach Belieben festgelegt werden können.

In der Rolle des Helden sind Spieler bestrebt, einen Kult namens „Die mythische Morgenröte“ daran zu hindern, die Pforten zu einem höllischen Reich, das als “Oblivion” bekannt ist und vom daedrischen Fürsten der Zerstörung beherrscht wird, zu öffnen.

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren