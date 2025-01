Starfield: Bleibt es exklusiv? Phil Spencer liefert eine klare Antwort

Im letzten Jahr vollzog Microsoft im Umgang mit der Exklusivität von Xbox-Titeln einen drastischen Wandel. Anfang 2024 fanden zunächst vier ehemals Xbox-exklusive Titel den Weg auf die PS5.

Darunter Rares Online-Piraten-Abenteuer „Sea of Thieves“ oder der Überraschungshit „Hi-Fi Rush“. Nachdem diverse Insider darauf hinwiesen, dass weitere Titel nur noch eine Frage der Zeit sind, sorgte eine Aussage von Microsofts Gaming-Boss Phil Spencer Ende 2024 wohl für endgültige Klarheit.

Wie Spencer bestätigte, gibt es bezüglich der Multiplattform-Veröffentlichungen von Xbox-Titeln nämlich „keine roten Linien mehr“. Eine Aussage, die andeutete, dass selbst große Xbox-Marken den Weg auf andere Plattformen finden. Doch gilt das Ganze auch für das Science-Fiction-Rollenspiel „Starfield“?

Das sagt Spencer zur Exklusivität von Starfield

In einem aktuellen Interview wurde Spencer auf die Exklusivität von „Starfield“ angesprochen. Die Frage, ob er garantieren könnte, dass Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel exklusiv bleibt, beantwortete der Boss von Microsofts Gaming-Sparte zunächst meinem kurzen „Nein“. Anschließend ging Spencer noch einmal auf die Strategie ein, die Microsoft und Xbox mit ihren Titeln zukünftig verfolgen.

Laut Spencer gehe es darum, die Spiele dort anzubieten, wo sich Spieler befinden, die sich für sie interessieren. Dies gilt auch für das bisher nur für den PC und die Xbox Series X/S veröffentlichte „Starfield“.

Spencer ergänzte: „Für mich gibt es keinen Grund, ein Spiel abzuschirmen und zu sagen, dass dieses Spiel nicht an einen Punkt gelangen wird, an dem es Spieler findet und an dem es geschäftlichen Erfolg für uns haben würde.“

„Was wir feststellen, ist, dass wir in der Lage sind, ein besseres Geschäft voranzutreiben, das es uns ermöglicht, in ein großartiges Spieleangebot zu investieren, wie ihr es während der Developer Direct gesehen habt.“

Das endgültige Ende der Exklusivität?

Ob und wann „Starfield“ im Endeffekt auf die PS5 portiert wird, ließ Spencer zwar offen, verdeutlichte zum Schluss seines Statements aber noch einmal, dass das bisherige Modell der Xbox-Exklusiv-Titel für Microsoft strategisch keinen Sinn mehr ergebe.

„Unsere Strategie besteht darin, die Verfügbarkeit unserer Spiele zu ermöglichen“, so Spencer weiter. „Aber Spiele von anderen Plattformen fernzuhalten, das ist für uns kein Weg. Für uns funktioniert das einfach nicht.“

Den Angaben bekannter Insider wie „Nate the Hate“ oder dem Windows Central-Journalisten Jez Corden zufolge bereitet Microsoft die Ankündigung weiterer Umsetzungen vor. Darunter der „Halo: The Master Chief Collection“ oder des „Microsoft Flight Simulators“. Auch „Starfield“ tauchte in den letzten Tagen in der Gerüchteküche auf.

Wie der in Xbox-Fragen in der Regel gut informierte Insider und Leaker „eXtas1s“ angab, soll Microsoft die Switch 2 unter anderem mit der „Halo: The Master Chief Collection“ und „Starfield“ versorgen beziehungsweise unterstützen.

Sollten sich diese Angaben bewahrheiten, dürften entsprechende Ankündigungen für die PS5 nur noch eine Frage der Zeit sein.

Weitere Meldungen zu Starfield.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren