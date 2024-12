Xbox: Microsoft entwickelt plattformübergreifendes Interface – Bericht

Microsoft arbeitet an einer plattformübergreifenden Benutzeroberfläche, die Xbox-Funktionen auf verschiedenen Geräten zugänglich machen soll. Davon berichtet ein bekannter Insider - allerdings nicht zum ersten Mal.

In den vergangenen Monaten kursierten Gerüchte über Microsofts Bestrebungen, ein plattformübergreifendes Interface zu entwickeln, das Xbox-Spiele auf einer Vielzahl von Plattformen mit dem Xbox-Ökosystem verknüpft. In dieser Woche wurden die Gerüchte noch einmal aufgefrischt und um zusätzliche Informationen ergänzt.

Battle.net als Vorbild?

„Quellen zufolge arbeitet Microsoft an einer Reihe von In-Game-APIs und Benutzeroberflächenfunktionen namens Project Rainway, bei denen es sich um eine Art plattformübergreifendes Xbox-Guide-Menü handelt“, heißt es in einem Bericht von Windows Central, der von Jez Corden verfasst wurde.

Das neue Interface ziele darauf ab, Xbox-Funktionen auch über die Konsolen hinaus zu erweitern. Quellen zufolge orientiert sich Microsoft bei der Entwicklung dieses Systems an den sozialen Funktionen von Battle.net.

„Microsoft hat sich von den sozialen In-Game-Funktionen von Battle.net inspirieren lassen, die es in Hearthstone, Diablo 4 und World of Warcraft gibt und die plattformübergreifendes Teilen und Kommunizieren ermöglichen“, so der Journalist und Insider weiter.

Diese Implementierung bedeutet laut Corden, dass Spiele, die auf anderen Plattformen als Xbox laufen, weiterhin einen Xbox-typischen Charakter und In-Game-Xbox-Systeme umfassen werden. Corden spekuliert zudem darüber, dass “Project Rainway” Cross Save und Cross Progression bieten könnte, ähnlich wie “Indiana Jones und der Große Kreis” via Cloud zwischen Steam und Xbox.

Gänzlich neu sind derartige Aussagen nicht. Schon im vergangenen Mai sprach Corden von einem „konsistenten Social-Interface“, das unter anderem mit dem Miiverse verglichen werden könne:

Auch Sony hat in diesem Jahr ein übergreifendes PSN-Interface etabliert, das in Playstation-Spielen auf dem PC zum Einsatz kommt. Spieler öffnen es über ein Menü oder durch die Tastenkombination Shift+F1: Danach erhalten sie einen Zugriff auf die Freundesliste, die Trophäen, Einstellungen und ihr Profil. Im Fall von „Helldivers 2“ führten Pläne für eine erzwungene Kontoverknüpfung zu einem Review-Bombing.

Microsoft setzt auf Multiplattform

Die Gerüchte über ein User-Interface, das sich über mehrere Plattformen erstreckt, kommen zu einer Zeit, in der Microsoft zunehmend zu einem Multiplattform-Publisher wird.

Ein zentrales Ziel von Microsofts Initiative ist es, die Verfügbarkeit von Xbox-Spielen auf möglichst vielen Geräten zu ermöglichen. Dabei sollen First-Party-Titel der Xbox nicht nur auf den klassischen Konsolen, sondern auch auf anderen Plattformen wie PCs, Mobiltelefonen und sogar Geräten wie Amazon Fire TV-Sticks oder Handhelds wie dem ROG Ally etabliert werden.

Ein kürzlich gestarteter Marketingansatz von Microsoft hebt die verschiedenen Geräte hervor, die das Spielen von Xbox-Spielen ermöglichen. Der Slogan lautet: „This Is an Xbox“. Wir berichteten:

Microsoft-CEO Satya Nadella bekräftigte zudem, dass die zukünftige Gaming-Strategie des Unternehmens darauf ausgerichtet ist, es den Spielern zu ermöglichen, Xbox auf allen Geräten zu genießen.

Die angeblich geplante plattformübergreifende Benutzeroberfläche dürfte dabei eine Schlüsselrolle spielen – ebenfalls wie Nadellas Aussage, dass die Bezeichnung “Xbox-Fan” künftig eine andere Definition hat. Entsprechend könnte bald nichts mehr konsolenexklusiv auf der Xbox-Hardware erscheinen.

