Eternal Strands: Lohnt sich der Kauf? Test-Wertungen sind da

Mike Laidlaw bekleidete bei der „Dragon Age“-Reihe das Amt des Creative Director; 2020 gründete der Kanadier mit Yellow Brick Games sein eigenes Entwicklerstudio. Nun steht dessen erste Veröffentlichung, das Action-Adventure „Eternal Strands“, kurz bevor.

Inzwischen gingen mehrere redaktionelle Tests des Spiels online, deren Wertungen einen Metascore von momentan 70 von 100 möglichen Punkten ergeben. Das ist beileibe keine niedrige Punktzahl, doch sie suggeriert einige Schwächen.

Presse-Meinungen: Charmant und mit Suchtpotenzial

Nachfolgend haben wir einige der bisher erschienenen Presse-Meinungen zusammengefasst. Es fehlen zwar überragende Urteile, aber „Eternal Strands“ fand bei mehreren Magazinen guten Anklang.

Eines der sehr positiven Testergebnisse kam von IGN France. Der Tester bezeichnete das Spiel als ein ambitioniertes und zufriedenstellendes Erstlingswerk von Yellow Brick Games. Die Sandbox sei voller Interaktionen, die zum Experimentieren einladen. Auch stieß die Spielwelt auf Gefallen, ebenso wie die Charaktere, auch wenn diese etwas uneinheitlich geschrieben seien.

God is a Geek nannte „Eternal Strands“ ein charmantes Abenteuer in einer beeindruckenden Fantasiewelt, das definitiv einen Blick wert sei.

Von Impulsegamer hervorgehoben wurde das Suchtpotenzial des Levelsystems sowie die vielfältigen Herangehensweisen im Gameplay. Allerdings wirke die Steuerung klobig und trübe das Erlebnis. Dennoch seien die Magie und die Spielwelt beeindruckend.

Geht es nach Player 2, dann hat „Eternal Strands“ großartige Ideen, die etwas Feinschliff brauchen, um das Spiel zu einem Pflichtkauf zu machen. Unter dem Strich sei es ein fantastischer Einstieg von Yellow Brick Games, der Lust auf mehr mache.

Ein solides Debüt mit einem taktisch abwechslungsreichen Kampfsystem wurde Yellow Brick Games von PSX Brasil bescheinigt. Trotz einiger Einschränkungen biete das Spiel spannende Möglichkeiten im Kampf gegen epische Gegner.

XGN schrieb, der Titel kombiniere neue Ideen mit bewährten Mechaniken aus anderen Genres. Nicht alles funktioniere wie geplant, aber die Interaktion zwischen Umgebung, Wetter und Magie ermögliche ein kreatives Gameplay.

Aber auch unvollkommen und erzählerisch schwach

Im Bereich der durchschnittlichen Test-Wertungen wurde „Eternal Strands“ etwa für fehlende Tiefe und eine schwache Geschichte kritisiert.

Finger Guns urteilte, das Action-Adventure vereine Monsterjagd, Klettermechaniken, Erkundung und Crafting, wirke dabei aber oft zu „leicht“. Besonders das magische, physikbasierte Elementarsystem steche hervor und erinnere an „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, biete jedoch nicht dieselbe Tiefe.

Unterhaltsame Momente lobte Gamereactor UK. Ein unausgereiftes Gameplay und eine schwache Erzählung aber zeigten, dass das Spiel seine Ambitionen nicht vollständig umsetzen konnte. Dies geriete zwar nicht zu einem Desaster, es fehlten aber klare Prioritäten.

GamesRadar+ sah die Highlights von „Eternal Strands“ in den brillanten Kämpfen gegen riesige Monster sowie den interessanten magischen Fähigkeiten. Eine langweilige Story und viel repetitiver Inhalt sollen das Spiel allerdings ausbremsen. Es handele sich um ein interessantes, aber unvollkommenes Abenteuer.

Für IGN Benelux fühlten sich die Bosse eher wie eine lästige Pflicht an. Es sei beeindruckend, was ein Team von 70 Leuten erreicht habe, jedoch könne das Spiel mit seinen Inspirationsquellen („Monster Hunter“, „Shadow of the Colossus“, „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“) nicht mithalten.

Alle bisherigen Test-Wertungen zu Eternal Strands

IGN France – 80

– 80 God is a Geek – 80

– 80 Impulsegamer – 75

– 75 Player 2 – 75

– 75 PSX Brasil – 75

– 75 XGN – 70

– 70 Finger Guns – 60

– 60 Gamereactor UK – 60

– 60 GamesRadar+ – 55

– 55 IGN Benelux – 55

Mehr zum Thema „Eternal Strands“:

„Eternal Strands“ wird am 28. Januar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows-PCs (über Steam und den Epic Games Store) erscheinen. Ab demselben Datum soll das Spiel von Yellow Brick Games im Xbox Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass verfügbar sein.

Weitere Meldungen zu Eternal Strands.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren