Eternal Strands: Termin und Trailer zum Action-RPG des früheren Dragon-Age-Chefs

„Eternal Strands“ ist ein brandneues Action-Rollenspiel, das sich aktuell unter der Leitung von Mike Laidlaw bei seinem neuen Studio namens Yellow Brick Games in der Entwicklung befindet. Der Name Laidlaw dürfte dabei vor allem Rollenspiel-Fans von Begriff sein – in der Vergangenheit war er unter anderem in führender Position als Creative Director bei BioWare für die Arbeiten an „Dragon Age: Origins“ verantwortlich.

Wie nun offiziell bekannt gegeben wurde, soll „Eternal Strands“ bereits im kommenden Jahr veröffentlicht werden. Demnach ist der Release des vielversprechenden Action-RPGs für den 28. Januar 2025 geplant. Gespielt werden kann das neue Abenteuer des „Dragon Age“-Veteranen auf der PlayStation 5, der Xbox Series X/S und dem PC. Außerdem wird „Eternal Strands“ direkt ab dem ersten Tag auch via Microsofts GamePass zur Verfügung stehen.

Inspiriert durch Monster Hunter, Shadow of the Colossus und Zelda

Während sich das Studio neben Laidlaw aus noch weiteren Branchenveteranen zusammensetzt, wurden auch für das Gameplay von „Eternal Strands“ hohe Ziele gesetzt. Demnach lassen sich die Entwickler unter anderem durch erfolgreiche und namenhafte Titel wie „Monster Hunter“, „Shadow of the Colosssus“ oder „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ inspirieren.

Die Einflüsse von Nintendos „Zelda“-Reihe sollen sich in „Eternal Strands“ vor allem in den magischen Fähigkeiten des Protagonisten und deren Einfluss auf die Spielwelt widerspiegeln. So werden Hitze-, Eis- und Telekinese-Kräfte eine zentrale Rolle einnehmen und den Spielern jede Menge Möglichkeiten bieten. Nicht nur die Kämpfe sollen sich so beeinflussen lassen, sondern auch die Umgebung. Die Entwickler wollen die Kreativität der Spieler in jeder Hinsicht belohnen und fördern.

Durch „Shadow of the Colossus“ und Capcoms „Monster Hunter“-Reihe haben die Entwickler hingegen viel Inspiration für das Kampfsystem von „Eternal Strands“ gesammelt. Spieler können sich in der sogenannten „Open Zone“-World auf Begegnungen mit riesigen, 22 Meter großen Kreaturen freuen, die vollends erklommen werden können. Der Sieg über die Wesen beschert zudem wichtige Ressourcen, die sich dann, zurück im Lager, in neue Waffen und Rüstungen umwandeln lassen.

Kooperation mit Square Enix und ein neuer Trailer

Wie die Entwickler außerdem verlauten ließen, wird man für „Eternal Strands“ eine Kooperation mit dem japanischen Publisher Square Enix eingehen. Das Square Enix Creative Studio III ist in diesem Zusammenhang an der Entwicklung der kostenlosen Inhaltsupdates für „Eternal Strands“ beteiligt. Dies geschieht unter der Leitung von Künstler Yusuke Modi, der unter anderem an „Final Fantasy 14“ gearbeitet hat.

Zudem können sich deutsche Spieler auf eine vollständige Synchronisation freuen. Damit erhöht sich die Zahl der unterstützten Sprachen auf 7, darunter Japanisch, brasilianisches Portugiesisch, vereinfachtes Chinesisch sowie Englisch und Französisch.

Passend zur Bekanntgabe des Release-Termins von „Eternal Strand“ wurde außerdem ein brandneuer Trailer veröffentlicht. Dieser bietet frische Einblicke in das kommende Action-Rollenspiel und vermittelt einen besseren Eindruck des interaktiven und dynamischen Gameplays.

