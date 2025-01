Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii: Völlig anders? Entwickler versprechen ihr „bisher bestes Spiel“

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii:

„Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ wird im Vergleich zu den bisherigen Spielen der Reihe ein völlig neues Gameplay bieten, was unter anderem auf die Seeschlachten zurückzuführen ist. In einem Interview versprachen die Entwickler nun nicht weniger als ihr „bisher bestes Spiel“.

Im nächsten Monat wird „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ erscheinen und nach „Like a Dragon: The Man Who Erased His Name“ das nächste Spin-Off der Reihe darstellen. Im Vergleich zu den bisherigen Spielen der Reihe wird das kommende Piraten-Abenteuer aber einen völlig anderen Gameplay-Ansatz bieten.

Darüber sprachen nun auch die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios in einem aktuellen Interview und versprachen, mit „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ nicht weniger als ihr „bisher bestes Spiel“ abzuliefern.

Mehr Assassin’s Creed: Black Flag als Yakuza?

Auf den ersten Blick hat „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ mehr mit „Assassin’s Creed: Black Flag“ als den bisherigen „Yakuza“– oder „Like a Dragon“-Spielen gemeinsam. So wird das kommende Spin-Off unter anderem auch groß angelegte Seeschlachten bieten, wodurch sich der Titel den Entwicklern zufolge sehr von früheren Ablegern unterscheiden wird. Doch gerade wegen seines neuen Gameplays bezeichnete Produzent Ryosuke Horii das Spiel jetzt als „Meisterwerk“.

Im Gespräch mit dem japanischen Magazin Inside Games (via Automaton) erläuterte der leitende Produzent Yokoyama Masayoshi die Aussagen von Horii zusätzlich: „Als wir ‚Like a Dragon: The Man Who Erased His Name‘ gemacht haben, wussten wir, wie die Spieler reagieren würden. Wir wussten ‚dieser Teil wird sie bewegen‘ und solche Dinge. Aber dieses Mal können wir nicht vorhersagen, worauf sich die Kritiken konzentrieren werden.“

Weiter heißt es: „Ich denke, ‚Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii‘ ist ein Titel, der viele Herausforderungen angenommen hat, daher bin ich gespannt, was in den nächsten ein oder zwei Jahren passiert. Wir haben Vertrauen in das, was wir geschaffen haben, also sind wir gelassen.“

Majima sorgte während der Entwicklung für Herausforderungen

Doch trotz der Unterschiede, die „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ im Gegensatz zu den traditionellen Spielen von Entwickler Ryu Ga Gotoku aufweist, soll auch das Piraten-Spin-Off die gewohnte Mischung aus Irrsinn und Drama mit Tiefgang beibehalten, die bei den Fans der Reihe so beliebt ist. Dazu trägt auch Protagonist Goro Majima bei, auch wenn der Ex-Yakuza den Machern zufolge kein interessanter Charakter sei – zumindest auf dem Papier.

In einem weiteren Interview (via Automaton) verriet Masayoshi, dass man zunächst Bedenken hatte, obwohl Majima als Fan-Liebling gilt. „Wenn man sich nur das Drehbuch ansieht, ist Majima nicht wirklich interessant. Erst wenn man seine Stimme, seine Bewegungen und sein Gesamtbild hinzufügt, wird einem klar: Oh, diese Szene ist wirklich großartig.“

Das sorgte im Laufe der Entwicklung für eine gewisse Portion Unvorhersehbarkeit, doch letztendlich kommen „Majimas Szenen im fertigen Produkt immer gut an.“ Selbst überzeugen können sich die Spieler von Majimas Auftritt in „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ ab dem 21. Februar 2025, wenn das Action-Abenteuer für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erscheinen wird.

Weitere Meldungen zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren