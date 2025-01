Mass Effect 5: BioWare kündigt Neuausrichtung des Studios an

Nach der Veröffentlichung von “Dragon Age: The Veilguard” kommt es zu einer Umstrukturierung von BioWare. Das Studio, das einst an mehreren Projekten parallel gearbeitet hatte, wird sich zunächst auf ein Spiel konzentrieren, was mit einer Verkleinerung des Teams einhergeht. Es ist ein Schritt, der schon 2023 besprochen wurde.

Die Entscheidung erfolgt in einer Zeit, in der BioWare mehrere Veränderungen hinter sich hat. In den letzten Jahren kam es zu Entlassungen und Abgängen hochrangiger Entwickler. Auch während der Entwicklung von “Dragon Age: The Veilguard” verließen Schlüsselpersonen das Unternehmen.

Fokus auf das nächste Mass Effect

Laut General Manager Gary McKay nutzt BioWare die aktuelle Phase zwischen zwei vollständigen Entwicklungszyklen, um die Arbeitsweise zu überdenken. Demnach scheint das neue “Mass Effect”, obwohl es bereits im Jahr 2020 angekündigt wurde, noch nicht in der vollständigen Produktionsphase zu sein. Daher widmet sich ein Großteil des Studios derzeit anderen EA-Spielen an verschiedenen Standorten des Unternehmens.

„In diesem Entwicklungsstadium benötigen wir keine Unterstützung vom gesamten Studio. Wir haben hier bei BioWare unglaubliche Talente und haben in den letzten Monaten fleißig daran gearbeitet, viele unserer Kollegen mit anderen Teams bei EA zusammenzubringen, die offene Stellen hatten, die gut zu ihnen passten“, erklärte McKay in einem offiziellen Blogbeitrag.

Wie viele Mitarbeiter betroffen sind, ist nicht bekannt. Auch Nachfrage betonte EA lediglich: „Wir geben zwar keine Zahlen bekannt, aber das Studio verfügt in diesem Entwicklungsstadium über die richtige Anzahl an Leuten in den richtigen Rollen, um an Mass Effect zu arbeiten.“

Veteranen der Originaltrilogie mit an Bord

Letztlich liege der volle Fokus des Studios nach der Fertigstellung von “Dragon Age: The Veilguard” auf „Mass Effect”. Veteranen der Originaltrilogie, darunter Mike Gamble, Preston Watamaniuk, Derek Watts und Parrish Ley, sind daran beteiligt.

In einem YouTube-Video, das in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde, prognostizierte der frühere BioWare-Produzent Mark Darrah eine solche Entwicklung. Dabei berief er sich auf die geringe Anzahl an Personen, die momentan an “Mass Effect” arbeiten.

Laut Darrah war es EA nach der Übernahme von BioWare möglich, an sechs bis sieben Projekten gleichzeitig zu arbeiten. Angesichts des zunehmenden Umfangs von Videospielen ist es für Studios heutzutage jedoch eine Herausforderung, eine solche Anzahl erfolgreich zu stemmen.

Die jüngsten wirtschaftlichen Herausforderungen von EA, insbesondere die schwächeren Verkaufszahlen von “Dragon Age: The Veilguard” und “EA Sports FC 25”, haben möglicherweise ebenfalls zur Entscheidung beigetragen, BioWares Struktur zu überdenken. Die finalen Ergebnisse des dritten Quartals sollen am 4. Februar 2025 veröffentlicht werden.

Trotz der aktuellen Veränderungen verweist BioWare auf ein langfristiges Engagement für hochwertige Rollenspiele. „Die heutigen Neuigkeiten zeigen, dass BioWare zu einem agileren, fokussierteren Studio wird, das unvergessliche RPGs produziert“, schrieb McKay. Ob diese Neuausrichtung langfristig Früchte trägt, bleibt abzuwarten.

