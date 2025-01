EA senkt Umsatzprognose: Dragon Age The Veilguard und EA Sports FC 25 unter den Erwartungen

Electronic Arts hat die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr nach unten korrigiert. Die Verkaufszahlen von „Dragon Age: The Veilguard" und „EA Sports FC 25" bleiben hinter den Erwartungen zurück.

Nach einer ersten Prognose, die ein moderates Wachstum für das laufende Geschäftsjahr vorsah, musste Electronic Arts die einstigen Erwartungen revidieren. Der Publisher geht inzwischen von einem Rückgang der Nettobuchungen aus. Besonders die Performance von „EA Sports FC 25“ während der Weihnachtszeit sowie die Spielerzahlen von „Dragon Age: The Veilguard“ haben zu dieser Korrektur beigetragen.

Laut vorläufigen Zahlen konnte „Dragon Age“ in den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2024 rund 1,5 Millionen Spieler erreichen. Dies entspricht etwa der Hälfte der ursprünglichen Erwartungen des Unternehmens.

„Global Football“ wiederum hatte zwei Geschäftsjahre in Folge ein zweistelliges Wachstum der Nettobuchungen verzeichnet. Das Franchise erlebte jedoch eine Verlangsamung, da die anfängliche Dynamik im dritten Quartal des Geschäftsjahres nicht bis zum Ende anhielt.

Mehr als eine halbe Milliarde weniger

EA erwartet nun für das dritte Quartal Nettobuchungen in Höhe von rund 2,21 Milliarden US-Dollar. Für das gesamte Geschäftsjahr korrigierte das Unternehmen die Prognose auf eine Spanne von 7 bis 7,15 Milliarden US-Dollar – deutlich weniger als die zuvor prognostizierten 7,5 bis 7,8 Milliarden US-Dollar.

Andrew Wilson, CEO von EA, äußerte sich zu den aktuellen Entwicklungen: „Im dritten Quartal haben wir in unserem gesamten Portfolio weiterhin qualitativ hochwertige Spiele und Erlebnisse geliefert. Allerdings blieben Dragon Age und EA Sports FC 25 hinter unseren Erwartungen hinsichtlich der Nettobuchungen zurück.“

Ein zentraler Faktor für den Rückgang sei die Verlangsamung der „EA Sports FC 25“-Verkäufe während der umsatzstarken Weihnachtszeit. EA reagierte mit einem Gameplay-Update zur Saisonmitte, das laut Unternehmensangaben positiv aufgenommen wurde. „Das positive Feedback der Spieler und die ersten Ergebnisse sind ermutigend“, so Wilson.

Trotz der aktuellen Entwicklung bleibt EA optimistisch. Finanzchef Stuart Canfield betonte, dass für das kommende Geschäftsjahr ein Wachstum erwartet wird, da “weitere unserer legendären Franchises” auf den Markt kommen werden.

„Wir achten weiterhin darauf, Investitionen für zukünftiges Wachstum mit operativer Disziplin in Einklang zu bringen und bleiben dem langfristigen Finanzrahmen von EA verpflichtet“, so Canfield weiter.

Dragon Age mit 1,5 Millionen Spielern, doch was bedeutet das?

„Dragon Age: The Veilguard“ war als vierter Teil der beliebten RPG-Reihe nach mehrfachen Neustarts in der Entwicklungsphase lang erwartet worden. Bei der Angabe von 1,5 Millionen Spielern stellen sich letztlich Fragen. Einerseits ist es bemerkenswert, dass Electronic Arts in der Pressemeldung nur von “Dragon Age” spricht, “The Veilguard” aber nicht explizit benennt.

Da es sich bei der Zahl der genannten Spieler nicht um Stückverkäufe handelt, muss ebenfalls berücksichtigt werden: “Dragon Age: The Veilguard” war auch als Teil des Play-Pro-Abonnementdienstes von EA verfügbar. Darüber hinaus ist nicht zweifelsfrei klar, ob EA die Testversion des Spiels, die über das günstigere EA Play-Abonnement erhältlich war, in die Zahl von 1,5 Millionen einrechnet.

Unabhängig von der Situation rund um “Dragon Age: The Veilguard” haben es Produktionen dieser Art zunehmend schwerer. Da die Zeit der Spieler immer mehr von einer begrenzten Anzahl an Live-Service-Spielen in Anspruch genommen wird, gestaltet es sich für neue Einzelspieler-Titel herausfordernder, bedeutende Erfolge zu erreichen.

Im Jahr 2023 war “Starfield” der einzige Einzelspieler-Titel, der es unter die Top 10 der zugriffsstärksten Spiele schaffte. 2024 war “Black Myth: Wukung” eine beeindruckende Ausnahmeerscheinung.

BioWare, das Entwicklerstudio hinter „Dragon Age: The Veilguard“, musste in den letzten Jahren mehrere personelle Veränderungen durchlaufen. Zuletzt verließ Game Director Corine Busche das Unternehmen, um ein anderes Angebot anzunehmen.

Mit einer strategischen Neuausrichtung und der Erwartung eines Wachstums im Geschäftsjahr 2026 setzt EA darauf, die aktuellen Herausforderungen zu überwinden. Die vollständigen Finanzergebnisse des Unternehmens werden am 4. Februar 2025 veröffentlicht.

Weitere Meldungen zu Electronic Arts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren