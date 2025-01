Dragon Age The Veilguard: Prominenter Abgang bei BioWare? – Bericht

Dragon Age The Veilguard:

„Dragon Age: The Veilguard“ kam aufgrund mehrerer Entscheidungen seitens BioWare in Teilen der Community nicht sonderlich gut an. Eine der mitverantwortlichen Entwickler, nämlich Game Director Corrine Busche, soll das Studio nun aber verlassen haben.

Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung von „Dragon Age: The Veilguard“ kam es innerhalb der Community zu Unstimmigkeiten, da ein Teil der Spielerschaft mit einigen kreativen Entscheidungen der Entwickler nicht vollends zufrieden war.

Obwohl Entwickler BioWare selbst mit Kontroversen gerechnet hatte, tauchten zuletzt sogar Gerüchte um die Schließung des Studios auf. Diese sollen allerdings nicht der Wahrheit entsprechen. Dennoch kam es wohl zu einem prominenten Abgang.

Game Director verlässt BioWare

Den Berichten zufolge soll Corrine Busche, die ihres Zeichens als Game Director mit hauptverantwortlich für „Dragon Age: The Veilguard“ war, Entwickler BioWare verlassen haben. Bestätigt wurden die Berichte durch den Brancheninsider Jeff Grubb, der in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) verriet: „Corrine Busch, die Regisseurin von Dragon Age, verlässt BioWare tatsächlich.“

Den Gerüchten, dass Publisher Electronic Arts das komplette Entwicklerstudio schließen würde, erteilte Grubb allerdings eine Abfuhr: „Ich glaube nicht, dass EA BioWare Edmonton schließt. Mir wurde gesagt, dass an diesem Teil des Gerüchts nichts dran ist.“

Weshalb Busche das Team verlassen hat, ist bislang noch nicht bekannt. Allerdings hatte das Studio bereits im letzten Monat einen Abgang zu verzeichnen, als Autorin Sylvia Feketekuty, die unter anderem die Charaktere Josephine und Emmrich schrieb, BioWare nach 15 Jahren den Rücken kehrte. Auch Busche war jahrelang Teil des Entwicklers und arbeitete seit 2001 im Unternehmen. Zuvor war sie schon für EA tätig und werkelte an der „Tiger Woods PGA Tour“-Reihe und „Die Sims“.

Dragon Age: The Veilguard konnte interne Ziele nicht erfüllen

Die umstrittenen Design-Entscheidungen, die für „Dragon Age: The Veilguard“ getroffen wurden, könnten unter anderem auch dafür gesorgt haben, dass das Action-Rollenspiel die internen Ziele verpasst hat. Ursprünglich planten BioWare und EA mindestens zehn Millionen Exemplare zu verkaufen, doch dieses Ziel wurde laut GamesIndustry.biz „bei Weitem nicht erreicht“, was auch zu einem schlechten Abschneiden in den jährlichen Verkaufscharts führte.

Kritisiert wurden von den Spielern nicht nur der für die Reihe ungewöhnliche Grafikstil, sondern auch einige der Charaktere und die teils oberflächlichen Dialoge. Im Nachhinein gab sogar eine ehemalige BioWare-Entwicklerin zu, dass der Schreibstil in „Dragon Age: The Veilguard“ zu plump gewesen sei. Das spiegelte sich auch in den Wertungen wider. Während die Bewertungen der Fachpresse mit einem Metascore von 82 noch im grünen Bereich liegen, fällt der Userscore mit nur 3,9 Punkten ziemlich vernichtend aus.

