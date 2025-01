Microsoft: Im Dezember weltweit Nr. 1 der Videospiel-Publisher

Auch wenn die Xbox-Verkäufe schleppend verlaufen, entwickelt sich das Geschäft als Publisher für Microsoft immer besser. So konnte das Unternehmen im Dezember 2024 den Titel des weltweit größten Herausgebers für sich beanspruchen. Vor allem die Veröffentlichungen von „Call of Duty: Black Ops 6“ und „Indiana Jones und der große Kreis“ trugen zum Erfolg bei.

Nachdem die Verkäufe der Xbox Series X und S in der Vergangenheit stagniert hatten, richtete Microsoft seine Strategie neu aus und konzentriert sich mittlerweile auf Multiplattform-Veröffentlichungen, um die eigenen Spiele einem möglichst großen Publikum zugänglich zu machen.

Und diese Neuausrichtung scheint sich zu lohnen: Im Dezember des vergangenen Jahres war der Xbox-Hersteller weltweit gesehen der größte und umsatzstärkste Videospiel-Publisher. Das hat Microsoft vor allem den Veröffentlichungen von „Call of Duty: Black Ops 6“ und „Indiana Jones und der große Kreis“ zu verdanken.

Microsoft verkauft die meisten Spiele auf der PlayStation

So wurden im Dezember 2024 auf den Plattformen PlayStation, Xbox und PC insgesamt 465 Millionen US-Dollar für Microsoft-Spiele umgesetzt. Das geht nun aus den neuesten Angaben des Datenunternehmens Ampere (via VGC) hervor. Hauptverantwortlich für den Erfolg ist hauptsächlich „Call of Duty: Black Ops 6“, das laut Ampere im November bereits 38 Millionen Spieler verzeichnen konnte und so für einen starken Dezember sorgte. Und auch „Indiana Jones und der große Kreis“, das im Dezember veröffentlicht wurde, kurbelte das starke Weihnachtsgeschäft an.

Ein Großteil des erzielten Umsatzes kommt allerdings durch Microsofts neue Multiplattform-Strategie zustande. So entfielen insgesamt 64 Prozent der Verkäufe auf PlayStation-Systeme – ebenfalls angeführt von „Call of Duty: Black Ops 6“. Dadurch wurde Microsoft im Dezember zum erfolgreichsten Publisher für die PlayStation, Xbox und den PC. Auf dem zweiten Platz folgt Electronic Arts, die im selben Monat 366 Millionen US-Dollar erwirtschaften konnten, was vor allem auf „EA Sports FC 25“ zurückzuführen ist.

Microsofts Identität entwickelt sich weiter

Durch seinen Erfolg als Publisher befindet sich Microsoft auf einem guten Weg, den bereits Analysten vorhergesagt hatten. So prognostizierte zuletzt auch Mat Piscatella eine rosige Zukunft für den Xbox-Hersteller, wenn man weiterhin auf die Multiplattform-Strategie setzen würde. Im Vergleich dazu stehen jedoch die Xbox Series X und S, die im Konsolenrennen mit Sonys PlayStation 5 immer weiter an Borden verlieren. Nichtsdestotrotz arbeitet Microsoft bereits an der nächsten Xbox-Konsole.

Die strategische Neuausrichtung von Microsoft, von einer Xbox-Exklusivität bei den eigenen First-Party-Titeln abzusehen, soll auch zukünftig weiter ausgebaut werden. Doch einen Identitätsverlust der Marke Xbox bräuchten die Fans nicht zu befürchten, wie Phil Spencer kürzlich in einem Interview versicherte. Man möchte sich einfach nur nicht mehr ausschließlich auf die eigene Hardware beschränken und die Spiele überall verfügbar machen.

So sollen zum Beispiel Features wie Abwärtskompatibilität, Cross-Entitlement und Xbox Play Anywhere dafür sorgen, dass gekaufte Spiele auch weiterhin und unabhängig von ihrer ursprünglichen Plattform spielbar bleiben. Für die Zukunft müssen man sich zudem stets der wandelnden Branche anpassen.

Weitere Meldungen zu Microsoft, Microsoft Gaming, Xbox.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren