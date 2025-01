Call of Duty Black Ops 6: Viertes Quartal war voller Erfolg – Microsoft teilt Bilanz

Wie Microsoft bekanntgab, war „Call of Duty: Black Ops 6“ im Weihnachtsquartal 2024 das meistverkaufte Spiel auf der Xbox und der PlayStation. Zudem lockte der Ego-Shooter mehr Spieler an, als jeder andere kostenpflichtige Titel in der Franchise-Geschichte.

Trotz des Rückgangs im Hardware-Geschäft wächst Microsofts Gaming-Sparte in mehreren Bereichen stark weiter. Auch beim „Call of Duty“-Franchise konnte der Tech-Konzern positive Entwicklungen verzeichnen.

Während der Telefonkonferenz zum zweiten Quartalsergebnis sprach Microsoft-CEO Satya Nadella über die frühe Performance von „Call of Duty: Black Ops 6“. Demnach war „Black Ops 6“ im Weihnachtsquartal das meistverkaufte Spiel auf Xbox und PlayStation. Zudem verzeichnete es mehr Spieler in seinem Startquartal als jeder andere kostenpflichtige Titel in der Geschichte der Franchise.

Microsofts Strategie mit „Call of Duty“ geht auf

Wörtlich führte CEO Nadella im Rahmen der Konferenz aus:

„Der Launch von Black Ops 6 war die größte Call-of-Duty-Veröffentlichung aller Zeiten. Es stellte einen Rekord für die meisten Spieler am ersten Tag sowie für neue Game-Pass-Abonnenten am Erscheinungstag auf.“

Zudem seien die Verkäufe auf PlayStation und Steam im Vergleich zum Vorjahr um über 60 Prozent gestiegen. Dies unterstreiche Microsofts Strategie, „Spieler dort abzuholen, wo sie sind“. Ihnen werde ermöglicht, mehr Spiele auf den Bildschirmen zu spielen, auf denen sie ihre Zeit verbringen.

Insofern geht Microsofts Strategie, „Call of Duty“ über alle Plattformen hinweg anzubieten und gleichzeitig den Game Pass zu stärken, auf. „Call of Duty: Black Ops 6 war das erste Spiel der Reihe, das direkt am Veröffentlichungstag im Xbox Game Pass verfügbar war.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass ein Großteil der Einnahmen von PlayStation-Spielern stammt, denn dies zeigt den wachsenden Einfluss von Microsofts Multi-Plattform-Ansatz. Satya Nadella betonte, dass Microsoft sich auf profitableres Wachstum konzentriere – mit Fokus auf Inhalte und Plattformdienste anstelle von Hardware.

Ebenfalls ging Microsofts CEO am Telefon kurz auf den Erfolg des im Dezember erschienenen „Indiana Jones und der Große Kreis“ ein. Laut Nadella verzeichnete das Lizenzspiel über vier Millionen Spieler seit der Veröffentlichung. In der Woche bis zum 14. Dezember 2024 war es das zweitmeistverkaufte Videospiel in den USA, nur übertroffen von „Call of Duty: Black Ops 6“.

