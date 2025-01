Xbox Game Pass: Abo mit Umsatzrekord und Wachstum beim Cloud-Gaming

Microsofts aktueller Finanzbericht zeigt eine positive Entwicklung des Xbox Game Pass. Besonders der PC Game Pass konnte zulegen. Während die Hardware-Verkäufe rückläufig waren, stiegen die Einnahmen aus Inhalten und Diensten um zwei Prozent. Ein wichtiger Wachstumstreiber war die Veröffentlichung von „Call of Duty: Black Ops 6“, das für Abonnenten ab dem ersten Tag verfügbar war.

Game Pass erzielt neuen Umsatzrekord

Microsoft-CEO Satya Nadella bestätigte während der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen, dass der Game Pass einen neuen Umsatzrekord erzielt hat.

„Alles in allem hat Game Pass einen neuen Quartalsumsatzrekord verzeichnet und seine PC-Abonnentenbasis um über 30 Prozent gesteigert, da wir uns darauf konzentrieren, vollzahlende Abonnenten zu gewinnen“, erklärte Nadella.

Besonders „Call of Duty: Black Ops 6“ hatte einen großen Einfluss auf das Wachstum. Das Spiel war nicht nur das meistverkaufte Spiel auf Xbox und PlayStation in diesem Quartal, sondern auch der erfolgreichste Start in der Geschichte der „Call of Duty“-Reihe. „Es hatte im Einführungsquartal mehr Spieler als jede andere kostenpflichtige Veröffentlichung in der Geschichte des Franchise“, so Nadella weiter.

Doch nicht nur „Call of Duty“ konnte große Zahlen vorweisen. Auch das von MachineGames entwickelte „Indiana Jones und der Große Kreis“ entwickelte sich zu einem Erfolg. Laut Nadella erhielt das Spiel „begeisterte Kritiken“.

Cloud-Gaming auf Wachstumskurs

Ein weiterer Bereich mit Wachstum ist Xbox Cloud Gaming. Microsoft meldete für das letzte Quartal insgesamt 140 Millionen gestreamte Spielstunden. Die hohe Nutzung des Cloud-Dienstes ist bemerkenswert, da er sich weiterhin in der Beta-Phase befindet und nur für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten zugänglich ist.

Auch hier spielte „Call of Duty: Black Ops 6“ eine entscheidende Rolle. Das Spiel war direkt zum Release über den Cloud-Dienst verfügbar, wodurch es für Spieler ohne leistungsstarke Hardware zugänglich wurde. Spiele wie „Spyro Reignited Trilogy“ und „Crash Bandicoot N. Sane Trilogy“ wurden ebenfalls für das Streaming-Angebot freigeschaltet.

Trotz der Erfolge im Game-Pass- und Cloud-Gaming-Bereich verzeichnete Microsoft Rückgänge bei den Gaming-Einnahmen um sieben Prozent. Ausschlaggebend war hier das Hardware-Segment mit einem Umsatzrückgang von 29 Prozent.

