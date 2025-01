Xbox Game Pass: Doom-Schöpfer lobt Microsofts Gaming-Abo und sieht Vorteile für alle

Gaming-Abos wie Microsofts Xbox Game Pass spalten die Spielerschaft und Branche, doch „Doom“-Schöpfer John Romero lobte das Serviceangebot nun in einem aktuellen Interview. Demnach sehe er nur Vorteile und freue sich darüber, welche Möglichkeiten der Game Pass bieten würde.

Um die eigenen Spiele einer möglichst großen Zielgruppe zugänglich zu machen, setzt Microsoft seit Jahren auf den Xbox Game Pass. So werden auch in Zukunft sämtliche First-Party-Titel des Xbox-Herstellers direkt zum Release den Weg in das Gaming-Abo finden.

Dazu zählt unter anderem auch das neue „Doom: The Dark Ages“, das im Mai 2025 erscheinen und im Game Pass erhältlich sein wird. Doch was hält „Doom“-Schöpfer John Romero davon, dass id Softwares neuestes Werk direkt zum Start „kostenlos“ verfügbar ist? In einem aktuellen Interview hatte der Entwickler jetzt nichts als Lob für den Game Pass übrig.

„Es ist Netflix für Spiele. Wer will das nicht?“

Auf den Game Pass zu sprechen kam John Romero, der zu den Gründungsmitgliedern von id Software gehörte und neben „Doom“ auch für „Wolfenstein 3D“ verantwortlich war, als er nach der Shareware-Verteilung des ersten „Doom“ befragt wurde. So konnte man den klassischen Ego-Shooter damals kostenlos herunterladen und einige Level ausprobieren. Um die restlichen Inhalte freizuschalten, musste jedoch ein Kauf erfolgen. Dieser Ansatz war ein revolutionärer Schritt in der damaligen Spieleindustrie und trug auch maßgeblich zum Erfolg des Spiels bei.

Zum Game Pass sagte Romero: „Ich liebe es. Wer liebt Game Pass nicht? Es ist Netflix für Spiele. Wer will das nicht? Es ist großartig, denn man kann es erst ausprobieren, bevor man es kauft. Man probiert etwas aus, installiert es und wenn es einem gefällt, stürzt man sich darauf und kauft die Erweiterungen. Und dann holt man sich den Rest.“

„Es ist eine wirklich tolle Möglichkeit, einfach eins nach dem anderen auszuprobieren, denn die Hürde für die Leute, Spiele zu spielen, ist eigentlich nur der Zugang zu diesen Spielen. Es ist, als wüssten sie, dass diese Spiele existieren, und Game Pass vermittelt ihnen, dass sie da sind! Es ist wirklich toll, diese Sichtbarkeit und Entdeckung direkt vor Ort zu haben … es schadet den Spielefirmen, die diese Spiele gemacht haben, nicht … es ist alles gut, daran ist nichts Schlechtes“, führte der „Doom“-Schöpfer weiter aus.

Game Pass kostet Microsoft wohl Milliarden

Somit sieht John Romero im Game Pass nur Vorteile und verglich den Erfolg von Microsoft mit den populären Streaming-Diensten im Filme- und Serienbereich. Auf der anderen Seite stehen jedoch auch Expertenmeinungen, die sagen, dass die Mehrheit des Markts Abo-Dienste nicht annehmen würde. Außerdem bringe der Game Pass die Premiumverkäufe in Gefahr. Nichtsdestotrotz hält Microsoft auch weiterhin an seiner Strategie fest und sieht das Gaming-Abonnement als wichtiges Hilfsmittel, die eigenen Spiele zu verbreiten.

Gerüchten zufolge soll Microsoft jährlich rund eine Milliarde US-Dollar an Publisher und Entwickler bezahlen, um die Spiele der Drittanbieter in den Game Pass zu integrieren. Um die hohen Kosten zu decken, erfolgte auch erst im vergangenen Jahr eine Preiserhöhung. Zudem führte man mit dem Xbox Game Pass Standard eine weitere Abo-Stufe ein, die neben der Core- und Ultimate-Variante verfügbar ist.

