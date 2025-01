Ninja Gaiden 2 Black: Es kommt mehr – Feature-Update angekündigt

Im Rahmen der letzten Xbox Developer Direct kündigten Microsoft und Team Ninja neben „Ninja Gaiden 4“ mit „Ninja Gaiden 2 Black“ auch ein Remaster des klassischen Action-Abenteuers an, das zur Freude der Fans direkt im Anschluss veröffentlicht wurde.

Wie die Entwickler nun bekannt gegeben haben, wird in der Mitte des nächsten Monats auch ein umfangreiches Update veröffentlicht werden. So könnte die Aktualisierung neben Änderungen am Balancing außerdem auch neue Features oder Inhalte mit sich bringen.

Verbesserungen aufgrund des Spieler-Feedbacks

Angekündigt wurde das kommende Update für „Ninja Gaiden 2 Black“ von Team Ninja über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). In einem Beitrag bestätigten die Entwickler, dass die Aktualisierung vor allem auf dem Feedback der Spieler basieren wird. Aus diesem Grund sei mit „einigen Balance-Anpassungen und zusätzlichen Funktionen“ zu rechnen.

Da sich die Entwickler vorwiegend auf das Feedback der Community beziehen wollen, fingen die Spieler natürlich sofort damit an, in den Kommentaren ihre Wünsche zu äußern. So forderten die Fans unter anderem die Möglichkeit, den Kamerawinkel anzupassen, Tag-Missionen ohne KI anzunehmen, eine Verbesserung der Performance und die Rückkehr der Inhalte, die bereits in der ursprünglichen Version von „Ninja Gaiden 2“ enthalten waren.

Kehren die entfernten Inhalte zurück?

So bemerkten die Spieler bereits kurze Zeit nach dem Release von „Ninja Gaiden 2 Black“, dass mehrere Elemente des Originalspiels und auch aus der „Sigma“-Neuauflage für das Remaster entfernt wurden. Dabei handelt es sich um mehrere Outfits und verschiedene Spielmodi. So vermissten die Fans unter anderem den Überlebensmodus, die Ninja-Rennen und auch eine New-Game-Plus-Variante.

Ob Team Ninja die fehlenden Inhalte aber schon Mitte Februar mit dem angekündigten Update nachreichen wird, ist nicht bekannt. Die Entwickler merkten lediglich an, dass ab sofort auch der neue Patch 1.0.6.0 für die Xbox Series X/S und den PC erhältlich ist und ein Problem in Verbindung mit der Super-Resolution behoben wird. Die PS5-Version wurde hingegen mit dem Patch 1.002.000 bedacht.

„Ninja Gaiden 2 Black“ ist seit dem 23. Januar 2025 erhältlich und wurde für die PS5, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht. Während das Action-Adventure für Game-Pass-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten spielbar ist, werden PlayStation-Besitzer im PS Store für 49,99 Euro fündig.

