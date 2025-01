Ninja Gaiden 2 Black: Entwickler entfernten Inhalte – Spieler vermissen Modi und mehr

In der vergangenen Woche feierte die altbekannte „Ninja Gaiden“-Reihe ihr Comeback, als Microsoft auf der Developer Direct nicht nur „Ninja Gaiden 4“ ankündigte, sondern mit „Ninja Gaiden 2 Black“ auch ein Remaster des erfolgreichen zweiten Teils direkt im Anschluss an die Show veröffentlichte.

Doch offenbar hat Entwickler Team Ninja für „Ninja Gaiden 2 Black“ zahlreiche Inhalte gestrichen, was einigen Fans nun sauer aufstößt. So fehlen nicht nur diverse Outfits für die spielbaren Charaktere, sondern auch etliche Spielmodi haben den Sprung in das Remaster offenbar nicht geschafft.

Ninja Gaiden 2 Black fehlen Spielmodi und Outfits

Das Remaster „Ninja Gaiden 2 Black“ vereint sowohl Elemente des Originalspiels als auch aus der weniger beliebten „Sigma“-Neuauflage unter dem schicken Grafikgewand der Unreal Engine 5. Doch wie die Fans jetzt herausgefunden haben, fehlen im Vergleich zu den beiden ursprünglichen Spielen zahlreiche Inhalte, die von Entwickler Team Ninja für das neue Remaster offenbar gestrichen wurden.

So wurde auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) eine detaillierte Liste zusammengestellt, die sämtliche Inhalte enthält, die in „Ninja Gaiden 2 Black“ fehlen. Dazu zählen nicht nur mehrere Outfits und Färbungen, sondern auch ein großer Teil verschiedener Spielmodi. So vermissen die Fans den Missionsmodus, Überlebensmodus, Koop-Modus, die Ninja-Rennen sowie die Spielvariante „Tests of Valor“. Und auch der New-Game-Plus-Modus fehlt.

Plant Team Ninja einen DLC?

Weshalb die zahlreichen Spielinhalte ihren Weg in das Remaster „Ninja Gaiden 2 Black“ nicht gefunden haben, ist nicht aktuell bekannt. Während die Outfits womöglich noch zu verschmerzen sind, zeigt sich ein Teil der Community enttäuscht darüber, dass so viele Spielmodi nicht mehr vorhanden sind. Vor allem der NG-Plus-Modus für einen weiteren Durchgang wird von vielen Spielern schmerzlich vermisst.

Möglicherweise könnte Entwickler Team Ninja aber auch einen DLC planen, der die aktuell fehlenden Inhalte für „Ninja Gaiden 2 Black“ zurückbringt. So merkte der X-Nutzer RoytaMustDie, der auch die Liste des entfernten Contents zusammenstellte, an, dass sich eines der Kostüme in den Dateien des Remasters befindet, aktuell aber ungenutzt bleibt.

„Ninja Gaiden 2 Black“ ist neben der Xbox Series X/S und dem PC auch für die PS5 erhältlich und kann aktuell für 49,99 Euro im PS Store erworben werden. Im März 2025 wird außerdem eine physische Version des Ninja-Abenteuers folgen, die hierzulande aber nur über Umwege erhältlich sein wird. Ein Grafik-Vergleich zeigt die Unterschiede im Vergleich zum Originalspiel.

Weitere Meldungen zu Ninja Gaiden 2 Black.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren