Ninja Gaiden 4: Kein Schnellschuss – Phil Spencer spricht über frühe Gespräche

Mit seinen Xbox-Konsolen hat Microsoft seit jeher keinen einfachen Stand im wichtigen Gaming-Markt Japan. Dementsprechend war das Unternehmen stets bemüht, dort verstärkt Fuß zu fassen und vor allem japanische Entwickler für die eigenen Plattformen zu begeistern.

In den letzten Jahren mündete dies unter anderem in den Veröffentlichungen der „Like a Dragon“– und „Persona“-Reihe auf der Xbox und auch an der Vermarktung von „Metaphor: ReFantazio“ war Microsoft beteiligt. Im Rahmen der kürzlich abgehaltenen Developer Direct wagte man nun den nächsten Schritt Richtung Japan, kündigte „Ninja Gaiden 4“ an und brachte das Action-Franchise somit nach zwölf Jahren zurück. Wie Microsoft-Gaming-CEO Phil Spencer verriet, handelte es sich dabei um keinen Schnellschuss.

Gespräche begannen vor sechs oder sieben Jahren

Wie Spencer im Gespräch mit dem Gamertag-Radio-Podcast erzählte, wurde bereits lange Zeit an „Ninja Gaiden 4“ gearbeitet, bevor die Ankündigung erfolgte. Die ersten Gespräche mit Team Ninja begannen laut Spencer bereits vor sechs oder sieben Jahren, nachdem man „an einigen Türen geklopft und gesagt hatte: ‚Was wäre, wenn?‘“ und bis die Entwicklung dann schließlich begann und alles unter Dach und Fach war, verging noch mehr Zeit.

Schlussendlich attestierte Spencer jedoch: „Ich bin sehr zufrieden mit unseren Beziehungen zu den Herausgebern in Japan“ und verriet, dass vor allem seitens des Xbox-Teams viel „Zuhören“ notwendig war, um eine gute Beziehung zu den japanischen Entwicklerstudios aufzubauen. „Das ist es, was die Xbox-Community verdient, und darauf möchte ich mich weiterhin konzentrieren“, so Spencer abschließend.

Ninja Gaiden 4 erscheint bereits im Herbst 2025

Dadurch, dass die Arbeiten an „Ninja Gaiden 4“ bereits seit einigen Jahren andauern, liegt auch der geplante Release-Termin nicht in allzu weiter Ferne. Wie im Rahmen der Ankündigung bekannt gegeben wurde, soll das Ninja-Abenteuer, für das Team Ninja mit den Action-Experten von PlatinumGames kooperiert, bereits im Herbst 2025 erscheinen. Und aufgrund der neuen Multiplattform-Strategie wird Microsoft „Ninja Gaiden 4“ als Publisher auch für die PS5 veröffentlichen.

Dass die Entwicklung bereits ziemlich weit fortgeschritten sei, bestätigte auch Yuji Nakao von PlatinumGames, der als Produzent und Director für „Ninja Gaiden 4“ fungiert. Demnach seien die Arbeiten bereits zu 70 bis 80 Prozent abgeschlossen. „Wir werden weiterhin eng mit Team Ninja zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass jedes Detail den Erwartungen der Fans entspricht“, so Nakao.

Neben der Ankündigung von „Ninja Gaiden 4“ wurde mit „Ninja Gaiden 2 Black“ auch eine Neuauflage des zweiten Teils enthüllt, die im Anschluss direkt veröffentlicht wurde und ab sofort auch für die PlayStation 5 erhältlich ist – bislang aber nur in digitaler Form. Eine Disk-Version soll im März 2025 folgen, wird hierzulande aber auch nur über Umwege erhältlich sein.

