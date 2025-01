PS4: System-Update 12.02 samt Changelog veröffentlicht

Obwohl die PS4 bei Sony seit dem Launch der PS5 nicht mehr die erste Geige spielt, versorgt der Hersteller seine Konsole nach wie vor mit weiteren Updates. So wurde auch jetzt wieder eine neue Aktualisierung veröffentlicht, die ab sofort für alle PS4-Spieler zum Download bereitsteht.

Das Update trägt die Versionsnummer 12.02 und der mitgelieferte Changelog verrät wie gewohnt, welche Änderungen vorgenommen werden. Allerdings handelte es sich lediglich um einen einzigen Punkt, der allen Besitzern einer PS4 bestens bekannt sein dürfte.

Changelog zum PS4-System-Update 12.02:

Wir haben einige Verbesserungen in Sachen Sicherheit an der Systemsoftware vorgenommen.

Demnach nimmt Sony erneut keine großen Änderungen mehr an der Firmware der PlayStation 4 vor. Kein Wunder: Die Konsole ist bereits länger als ein Jahrzehnt erhältlich und wurde im November 2013 in den Handel gebracht.

Stattdessen rückt das japanische Unternehmen die Sicherheit der Konsole in den Mittelpunkt, um zu garantieren, dass auch die PS4 weiterhin problemlos genutzt werden. Schließlich waren im vergangenen Jahr noch die Hälfte aller PSN-Nutzer auf der PlayStation 4 unterwegs, sodass sich die Plattform nach wie vor großer Beliebtheit erfreut.

PS4 bald ohne PlayStation-Plus-Spiele

Dass Sony nach all der Zeit langsam aber doch von der PS4 abrückt, zeigt auch die Entscheidung, ab 2026 keine monatlichen PlayStation-Plus-Spiele mehr für die betagte Konsole zu veröffentlichen. So gab das Unternehmen erst gestern offiziell bekannt, dass man sich ab nächstes Jahr verstärkt auf die PS5 konzentrieren möchte.

Adam Michel, Director of Game Services und Content bei Sony Interactive Entertainment, erklärte: „Da viele unserer Spieler derzeit auf der PS5 spielen und dazu übergegangen sind, PS5-Titel über die monatlichen Spiele und den Spielekatalog einzulösen und darauf zuzugreifen, entwickelt sich auch PlayStation Plus mit diesem Trend weiter.“

Allerdings werden bereits via PS Plus eingelöste Spiele auch nach wie vor auf der PS4 spielbar sein, solange die Nutzer über ein aktives Abonnement verfügen. Auch die über den Extra-Katalog verfügbaren PS4-Titel werden weiterhin nutzbar sein. Außerdem merkte Sony an, dass ab Januar 2026 noch bestimmte Spiele Teil des monatlichen Essential-Angebots sein können, die neben der PS5 auch auf der PS4 spielbar sind.

Das letzte System-Update für die PS5 (Pro) wurde in der vergangenen Woche veröffentlicht und hat neben der Verbesserung von Leistung und Stabilität auch ein paar Änderungen an den Nachrichten und der Benutzerfreundlichkeit vorgenommen.

Weitere Meldungen zu PS4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren