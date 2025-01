PS5 & PS4: Top-Downloads 2024 – Sony enthüllt Statistiken

Welche Spiele für die PS5 und PS4 wurden im vergangenen Jahr am häufigsten aus dem PlayStation Store heruntergeladen? Aufschluss darüber gibt nun eine von Sony veröffentlichte Statistik, die zusätzlich auch noch Titel für die PS VR2 und kostenlose Free2Play-Games umfasst.

Sony gibt nicht nur jeden Monat die erfolgreichsten Titel aus dem PlayStation Store bekannt, wie zuletzt auch für den Dezember 2024. Nun hat der PlayStation-Hersteller auch eine interessante Statistik zum gesamten vergangenen Jahr veröffentlicht.

So enthüllen die Daten von Sony die meist heruntergeladenen Spiele für die PS5 und PS4 im Jahr 2024. Die folgende Rangliste bezieht sich dabei nur auf Downloads innerhalb von Europa. Außerdem hat Sony auch die erfolgreichsten PS VR2– und Free2Play-Titel aus dem PlayStation Store enthüllt.

Dauerbrenner bestimmen die oberen Plätze

Dabei fällt auf, dass sich auch jede Menge altbekannte und bereits bewährte Spiele in den Top-Downloads 2024 tummeln. Angeführt werden die PS5-Charts von „EA Sports FC 25“, dass auch schon den ersten Platz der meistverkauften Spiele in Deutschland belegte. Auf dem dritten Rang folgt mit „GTA 5“ bereits ein Dauerbrenner, der nach wie vor nichts von seiner Beliebtheit eingebüßt hat.

„Helldivers 2“, welches den erfolgreichsten PlayStation-Launch aller Zeiten hinlegte, konnte sich in Europa den vierten Platz sichern. Ebenfalls interessant: Mit „Hogwarts Legacy“ rangiert ein Titel aus dem Jahr 2023 an sechster Stelle ziemlich weit oben. Von Kritikern und Spielern gefeierte Highlights wie „Astro Bot“ (Platz 13) und „Elden Ring“ (Platz 16) dürfen in der Bestenliste natürlich ebenfalls nicht fehlen.

In der Liste der meist heruntergeladenen PS4-Spiele finden sich ebenfalls zwei echte Dauerfavoriten und so belegt „Minecraft“ den ersten Platz, während „Red Dead Redemption 2“ aus dem Jahr 2018 den dritten Rang erreichen konnte.

Der beliebteste Titel für PS VR2 scheint das rhythmische Musikspiel „Beat Saber“ zu sein, gefolgt vom Shooter „Pavlov“ und dem Zombie-Abenteuer „Arizona Sunshine 2“. Ebenfalls einen Platz in den Charts ergattern konnte sich das erst im November 2024 veröffentlichte „Metro Awakening“.

Die erfolgreichsten Free2Play-Spiele sind „Fortnite“, „Roblox“ und „Call of Duty: Warzone“. Den sechsten Platz konnte sich zudem „Marvel Rivals“ sichern, welches erst Anfang Dezember 2024 erschienen ist, aktuell aber auf einer Welle des Erfolgs schwimmt.

Top-Downloads 2024 im europäischen PS Store

PS5-Spiele:

EA Sports FC 25

Call of Duty: Black Ops 6

Grand Theft Auto V

Helldivers 2

EA Sports FC 24

Hogwarts Legacy

Black Myth: Wukong

Sea of Thieves

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Call of Duty: Modern Warfare 3

It Takes Two

UFC 5

ASTRO BOT

The Crew Motorfest

Marvel’s Spider-Man 2

Elden Ring

Phasmophobia

Cyberpunk 2077

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Gran Turismo 7

PS4-Spiele:

Minecraft

EA Sports FC 25

Red Dead Redemption 2

Need for Speed Heat

A Way Out

Grand Theft Auto 5

EA Sports FC 24

The Forest

Batman: Arkham Knight

Need for Speed Payback

The Crew 2

Kingdom Come: Deliverance

Gang Beasts

Hogwarts Legacy

Fallout 4

Unravel Two

Mortal Kombat X

STAR WARS Battlefront 2

Call of Duty: Black Ops 6

theHunter: Call of the Wild

PS VR2-Spiele:

Beat Saber

Pavlov

Arizona Sunshine 2

Among Us VR

Horizon Call of the Mountain

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition

Job Simulator

Creed: Rise to Glory – Championship Edition

Metro Awakening

Swordsman VR

Free to Play (PS5 + PS4):

Fortnite

Roblox

Call of Duty: Warzone

Rocket League

Stumble Guys

Marvel Rivals

Fall Guys

Valorant

eFootball

Asphalt Legends Unite

Somit bieten die Top-Downloads aus dem PlayStation Store im Jahr 2024 eine bunte Mischung aus neuen und altbekannten Titeln für PS5 und PS4. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei den von uns aufgelisteten Charts um die Ranglisten für Europa. Für Nordamerika fallen die Platzierungen etwas anders aus und können im PlayStation Blog nachgeschlagen werden.

Falls euch weitere Statistiken zum hiesigen Spielemarkt interessieren, empfehlen wir euch außerdem einen Blick in unser Charts-Archiv für Deutschland, in dem ihr weitere Ranglisten aus der Vergangenheit findet.

