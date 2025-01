PS5 & PS4: Das sind die 20 besten Spiele des Jahres 2024

In den vergangenen zwölf Monaten bescherte das Spielejahr 2024 PlayStation-Besitzern wieder jede Menge hochkarätige Spiele. Doch welche für die Sony-Konsolen veröffentlichten Titel waren nun wirklich die Besten? Das verrät jetzt eine Übersicht des Vergleichs- und Bewertungsportals Metacritic über die Top 20 der besten PlayStation-Spiele 2024.

Kleiner Hinweis: Es geht nicht nur um exklusive PS5– und PS4-Spiele, sondern um sämtliche Titel, die im letzten Jahr für die Konsolen verfügbar gemacht wurden.

Ein DLC führt die Top 20 der besten PS-Spiele 2024 an

Zustande kommt die Top 20 der besten PlayStation-Spiele durch den sogenannten Metascore, einem Durchschnittswert, errechnet aus allen eingereichten Kritiken der Fachpresse. So belegen gleich drei Kracher die ersten drei Ränge – alle mit einem überragenden Score von 94 Punkten. Dabei handelt es sich um „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“, das PS5-exklusive „Astro Bot“ und um „Metaphor: ReFantazio“, das neueste JRPG-Meisterwerk von „Persona“-Entwickler Atlus.

Ebenfalls nah an der Spitze rangiert „Final Fantasy 7: Rebirth“ mit einem Metascore von 92. Komplettiert werden die Top 5 durch die handgezeichnete Visual-Novel „Slay The Princess – The Pristine Cut“. Ebenfalls einen Platz sichern konnte sich die PS5-Neuauflage von „The Last of Us Part 2“, die mit einer Wertung von 90 auf dem neunten Rang landet. Am unteren Ende der Top 20 rangieren Titel wie das „Silent Hill 2 Remake“ und „Prince of Persia: The Lost Crown“, die mit einem Metascore von 86 ebenfalls ausgezeichnete Spiele darstellen.

Die Top 20 der besten PlayStation-Spiele 2024 laut Metacritic:

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – 94 Metascore Astro Bot – 94 Metascore Metaphor: ReFantazio – 94 Metascore Final Fantasy 7: Rebirth – 92 Metascore Slay The Princess – The Pristine Cut – 91 Metascore Dave the Diver – 91 Metascore Destiny 2: The Final Shape – 90 Metascore Balatro – 90 Metascore The Last of Us Part 2 Remastered – 90 Metascore Tekken 8 – 90 Metascore Like a Dragon: Infinite Wealth – 89 Metascore Castlevania Dominus Collection – 89 Metascore Animal Well – 88 Metascore Hi-Fi Rush – 88 Metascore Persona 3 Reload – 87 Metascore Shin Megami Tensei V: Vengeance – 87 Metascore Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (PS4) – 87 Metascore Unicorn Overlord – 86 Metascore Silent Hill 2 Remake – 86 Metascore Prince of Persia: The Lost Crown – 86 Metascore

Damit bieten die besten PS5- und PS4-Spiele des Jahres 2024 eine bunte Mischung aus bekannten Mainstream-Krachern, Indie-Hits und auch weniger bekannten Titeln. Bereits im Dezember veröffentlichte Metacritic auch eine Übersicht über die zehn schlechtesten Spiele des Jahres, die allesamt unterhalb von 50 Punkten landeten:

Und falls euch interessiert, welche Computer- und Videospiele im letzten Jahr hier bei uns in Deutschland besonders beliebt waren, könnt ihr einen Blick auf die entsprechenden Verkaufs-Charts für 2024 werfen. Dort konnte sich mit „Helldivers 2“ auch ein PS5-Titel einen Platz in den Top 3 sichern.

