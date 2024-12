Metacritic 2024: Das sind die 10 schlechtesten Spiele des Jahres

„Astro Bot“, „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“, „Dragon Age: The Veilguard“: Das Jahr 2024 hat ohne Frage große Namen und viele gelungene Spiele gesehen. Welche das im Einzelnen waren, darüber bieten schier zahllose Bestenlisten Aufschluss; aber wer kürt eigentlich die Gurken des Jahres?

Nun, zum Beispiel Metacritic – und dies schon seit dem frühen letzten Jahrzehnt. Auch dieses Jahr hat die wohl bekannteste Aggregator-Website die schlechtesten Videospiele ausgewählt, und das natürlich auf Basis ihrer Metascores. Insgesamt haben es zehn Titel in die Negativ-Auswahl geschafft, die wir nachfolgend kurz vorstellen wollen.

Laut Metacritic: Die Gurken des Jahres

Vorab sei gesagt, dass der Weg zum unteren Ende solcher Listen naturgemäß nicht sehr steil ausfällt. Der Endpunkt kann sich jedoch in schauerlicher Tiefe befinden, so auch bei Metacritics schlechtesten Spielen des Jahres 2024. Es beginnt hier – natürlich – unterhalb der 50 Punkte.

Platz 10: Metal Slug Attack Reloaded (Switch)

Metascore: 48

48 Kritik: Leidet unter abrupten Schwierigkeitsanstiegen sowie einem grind-lastigen Gameplay. Ohne die Monetarisierungsoptionen des ursprünglichen Mobile-Spiels bleibt der Spielspaß hier auf der Strecke.

Leidet unter abrupten Schwierigkeitsanstiegen sowie einem grind-lastigen Gameplay. Ohne die Monetarisierungsoptionen des ursprünglichen Mobile-Spiels bleibt der Spielspaß hier auf der Strecke. Zitat: „Ein massives Ärgernis, das sich fast unspielbar anfühlt.“ (Pure Nintendo)

Platz 9: Looney Tunes: Wacky World of Sports (PS5)

Metascore: 47

47 Kritik: Party-Spiel mit Looney-Tunes-Charakteren wie Bugs Bunny und Road Runner, das an schlechten Steuerungen und inhaltslosem Gameplay scheitert.

Party-Spiel mit Looney-Tunes-Charakteren wie Bugs Bunny und Road Runner, das an schlechten Steuerungen und inhaltslosem Gameplay scheitert. Zitat: „Kein einziges der [enthaltenen] Spiele macht Spaß.“ (GameSpew)

Platz 8: PO’ed: Definitive Edition (PC)

Metascore: 46

46 Kritik: Remaster des mittelmäßigen Shooters von 1995. Trotz verbesserter Technik ist das Spiel höchstens für Nostalgiker interessant.

Remaster des mittelmäßigen Shooters von 1995. Trotz verbesserter Technik ist das Spiel höchstens für Nostalgiker interessant. Zitat: „Ein großartiges Remaster für ein nicht so großartiges Spiel.“ (GameGrin)

Platz 7: Transformers: Galactic Trials (PS5)

Metascore: 45

45 Kritik: Ein Hybrid aus Arcade-Rennspiel und Roboterkampf, das in beiden Kategorien vollends enttäuscht.

Ein Hybrid aus Arcade-Rennspiel und Roboterkampf, das in beiden Kategorien vollends enttäuscht. Zitat: „Überteuert und inhaltsleer.“ (The Jimquisition)

Platz 6: Stranger Things VR (Meta Quest)

Metascore: 44

44 Kritik: VR-Spiel zur gleichnamigen TV-Serie; leidet massiv unter langweiligem Gameplay und einem schwachen erzählerischen Aspekt.

VR-Spiel zur gleichnamigen TV-Serie; leidet massiv unter langweiligem Gameplay und einem schwachen erzählerischen Aspekt. Zitat: „Weder eine kohärente Geschichte noch angemessene Action.“ (Metro GameCentral)

Platz 5: Jujutsu Kaisen: Cursed Clash (PS5)

Metascore: 44

44 Kritik: Ein Kampfspiel, das weder die Dynamik des Mangas einfängt noch mit einem durchdachten Gameplay punkten kann.

Ein Kampfspiel, das weder die Dynamik des Mangas einfängt noch mit einem durchdachten Gameplay punkten kann. Zitat: „Das System ist flach und unbefriedigend.“ (Push Square)

Platz 4: Food Truck Simulator (Xbox One)

Metascore: 43

43 Kritik: Der interessante Konzeptansatz wird durch zahlreiche Bugs und schlechte Steuerung zunichtegemacht.

Der interessante Konzeptansatz wird durch zahlreiche Bugs und schlechte Steuerung zunichtegemacht. Zitat: „Halbgar und frustrierend.“ (Xbox Tavern)

Platz 3: HappyFunland (PSVR2)

Metascore: 41

41 Kritik: Ein VR-Horrorspiel, das an technischen Mängeln und extrem kurzer Spielzeit scheitert.

Ein VR-Horrorspiel, das an technischen Mängeln und extrem kurzer Spielzeit scheitert. Zitat: „Alles andere als spaßig.“ (GameOver.gr)

Platz 2: Devil May Cry: Peak of Combat (Mobile)

Metascore: 41

41 Kritik: Übermäßige Monetarisierung und dünnes Gameplay machen dieses Spiel zu einem der schlechtesten der gesamten Reihe.

Übermäßige Monetarisierung und dünnes Gameplay machen dieses Spiel zu einem der schlechtesten der gesamten Reihe. Zitat: „Eines der freudlosesten Spiele, die ich je gespielt habe.“ (Destructoid)

Platz 1: Utopia City (PC)

Metascore: 23

23 Kritik: Ein Sci-Fi-Shooter aus dem Jahr 2006, der jedoch erst 2024 in Nordamerika veröffentlicht wurde. Schlechte Grafik, schwache Story und katastrophale Synchronisation machen ihn nahezu unspielbar.

Ein Sci-Fi-Shooter aus dem Jahr 2006, der jedoch erst 2024 in Nordamerika veröffentlicht wurde. Schlechte Grafik, schwache Story und katastrophale Synchronisation machen ihn nahezu unspielbar. Zitat: „Sieht ganz so aus, als hätte ein Kleinkind die Texte geschrieben.“ (PC Zone UK)

Ehemaliger „Dishonored“- und „Prey“-Direktor kritisiert das Metacritic-System:

Natürlich wählt Metacritic alljährlich auch die besten Videospiele der vergangenen 365 Tage. Diese Liste ist zum Zeitpunkt des Schreibens allerdings noch nicht erschienen. Wohl aber haben es die besten TV-Shows und die besten Musikalben schon auf die Website geschafft.

