Dishonored-Director: Metacritic fördert „sichere, langweilige“ Spiele

Der Umgang mit Bewertungen auf Metacritic sorgt in der Gaming-Branche immer wieder für Diskussionen. Oft gilt der Score als alleiniger Maßstab für die Qualität eines Titels, auch wenn Nutzer gänzlich andere Erfahrungen machen können.

In diesem Zusammenhang äußerte sich Raphaël Colantonio, Gründer von Arkane Studios, kritisch zur Plattform und ihrer Rolle in der Entwicklung moderner Spiele. Anlass für seine Kommentare war die Veröffentlichung von „Stalker 2: Heart of Chornobyl“, das trotz technischer Probleme bei vielen Spielern beliebt ist, jedoch auf eine eher mittelmäßige Metacritic-Wertung kommt.

Hochglanz statt Spielspaß – Metacritic in der Kritik

Colantonio, bis 2017 Leiter der Arkane Studios, bezeichnete das Metacritic-Ökosystem als problematisch. Es ermutige Entwickler, „sichere, langweilige Spiele“ zu entwickeln, statt innovative oder komplexe Ideen zu verfolgen.

„Solange ein Spiel bei der Veröffentlichung auf Hochglanz poliert ist, sind 80 Prozent garantiert, egal wie langweilig das Spiel auch sein mag“, erklärte er auf Twitter. „Stalker 2 hingegen bekommt eine 73, weil es bei der Veröffentlichung noch ein paar Ecken und Kanten hat.“

Der Fokus auf technische Perfektion zum Launch sei irreführend, da Spiele mit anfänglichen Fehlern nicht unangetastet bleiben müssen. Colantonio argumentierte in diesem Sinne weiter, dass „ein fantastisches Spiel mit Fehlern gepatcht werden kann, ein langweiliges Spiel bleibt langweilig“.

Zudem sei eine vorrangige Bewertung anhand technischer Maßstäbe wenig aussagekräftig: “Es bedeutet, dass die Essenz des Spiels nicht berücksichtigt wird, es bedeutet, dass das großartige Spiel 3 Monate später, wenn es gepatcht wird, immer noch eine beschissene Bewertung hat. Ergibt das für euch Sinn?”

Warum können Wertungen nicht nachträglich geändert werden?

Die strikten Bewertungsregeln von Metacritic verschärfen laut Colantonio letztlich die Lage für Entwickler. Aktualisierte Rezensionen, die Patches oder größere Updates berücksichtigen, werden von der Plattform nicht zugelassen. Diese Regelung, die seit 2003 besteht, wurde laut Metacritic eingeführt, um Publikationen vor externem Druck zu schützen.

„Metacritic akzeptiert nur die erste Rezension und die erste Bewertung, die für ein bestimmtes Spiel von einer bestimmten Publikation veröffentlicht wird. Bei jeder neuen Publikation, die wir aufnehmen, weisen wir ausdrücklich auf diese Politik hin. Es handelt sich um eine Maßnahme zum Schutz der Kritiker, die 2003 eingeführt wurde, nachdem wir festgestellt hatten, dass viele Publikationen unter Druck gesetzt worden waren, ihre Bewertungen zu erhöhen (oder zu löschen), um äußeren Einflüssen gerecht zu werden. Unsere Politik hat diese externen Kräfte davon abgehalten, diese Art von unangemessenem Druck auszuüben.“ Richtlinie von Metacritic

Doch die Konsequenz dieser Bestimmung ist laut Colantonio, dass Spiele auch nach deutlichen Verbesserungen mit ihrer ursprünglichen Bewertung feststecken.

„70 Prozent auf Metacritic können bedeuten, dass es sich entweder um ein mittelmäßiges Spiel handelt oder um ein großartiges Spiel mit Fehlern beim Start“, so Colantonio als Fazit. Er sieht in diesem System einen Anreiz, risikoarme Spiele zu entwickeln, die einfacher zu perfektionieren sind.

„Stalker 2“ veranschaulicht die Problematik: Trotz technischer Mängel erfreut sich das Spiel großer Beliebtheit. Der Entwickler GSC Game World hat bereits Patches und Verbesserungen angekündigt, darunter Optimierungen am komplexen A-Life-System. Diese Verbesserungen haben aber keinen Einfluss auf den Metascore. Wie ist eure Meinung zu diesem Thema?

