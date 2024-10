Resident Evil 9: Hinweis auf baldige Ankündigung? Metacritic macht sich bereit

Weiter geht es mit den Gerüchte um eine nahende Ankündigung von "Resident Evil 9". Dieses Mal sorgt ein entsprechender Eintrag auf Metacritic für neue Spekulationen. Doch was steckt dahinter?

Im Sommer bestätigte Capcom eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der näheren Vergangenheit und kündigte die Entwicklung von „Resident Evil 9“ offiziell an.

Im September wiederum erreichte uns das Gerücht, dass die Enthüllung von „Resident Evil 9“ unmittelbar bevorstehen könnte. Dies berichtete der Leaker „Lunatic Ignus“, der zuletzt vor allem mit korrekten Aussagen beziehungsweise Leaks zum erfolgreichen Action-Rollenspiel „Black Myth: Wukong“ auf sich aufmerksam machte.

Während sich Capcom zu den Gerüchten um eine Präsentation nicht äußerte, sorgt Metacritic aktuell für neue Gerüchte rund um „Resident Evil 9“ beziehungsweise eine nahende Enthüllung.

Ein Platzhalter? Oder steckt mehr dahinter?

Wie die Community entdeckte, ist der kommende Horror-Titel mittlerweile mit einem eigenen Eintrag auf Metacritic vertreten. Dies schürte natürlich schnell die Hoffnung, dass das Ganze auf eine bevorstehende Enthüllung des heiß ersehnten Nachfolgers hindeuten könnte. In den Fokus rückt dabei unter anderem der aktuell durch die Gerüchteküche geisternde „Xbox Partner Preview“-Showcase.

Behält der Insider „NateTheHate“ Recht, dann könnte Microsoft das Event bereits in den kommenden Tagen ankündigen. Dass Capcom Ankündigungen auf einem Xbox-Showcase offen gegenübersteht, stellte im letzten Jahr beispielsweise die Enthüllung von „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ unter Beweis.

Doch bevor zu früh Vorfreude herrscht, müssen wir darauf hinweisen, dass ein Eintrag auf Metacritic nicht zwangsläufig auf eine nahende Ankündigung hindeutet. In regelmäßigen Abständen wird auf Metacritic nämlich auch mit Platzhaltern auf Gerüchte und unbestätigte Berichte zu Titeln reagiert.

Beispielsweise ist auf Metacritic schon seit einer ganzen Weile „Half-Life 3“ zu finden, ohne dass es bis heute zu einer Ankündigung des Shooters kam.

Wann erscheint Resident Evil 9?

Da Capcom bislang keine konkreten Details zu „Resident Evil 9“ nannte, ist unklar, wann der neueste Ableger der erfolgreichen Serie erscheint. Den Informationen von „Lunatic Ignus“ zufolge soll Capcom aktuell eine Veröffentlichung in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 anstreben.

Aussagen, die sich mit den Informationen des auf Horror-Titel spezialisierten Leakers „Dusk Golem“ decken. „Dusk Golem“ sprach im Mai davon, dass „Resident Evil 9“ zunächst Anfang 2025 erscheinen sollte. Aufgrund einer internen Verschiebung könnte es nun erst gegen Ende 2025 so weit sein.

Bis Capcom Stellung zu den Gerüchten bezieht, sollten die Aussagen der Leaker natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

