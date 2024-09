Resident Evil 9: Ankündigung in Kürze? – Erscheinungszeitraum aufgetaucht

Laut einem neuen Gerücht erleben wir in Kürze die Ankündigung des nächsten "Resident Evil"-Ablegers. Zudem ist ein Release-Zeitraum aufgetaucht.

Kündigt Capcom diese Woche „Resident Evil 9“ an? Darauf deutet ein aktuelles Gerücht hin. So behauptet der Branchen-Insider Lunatic Ignus auf seinem Discord-Channel, dass die Ankündigung in den nächsten Wochen erfolgt.

Möglicherweise bekommen die Fans auf Sonys nächster State of Play die ersten Szenen zu Gesicht. Dieses Event soll einem anderen Gerücht zufolge am morgigen Dienstag stattfinden. Im Moment ist aber noch nichts offiziell.

Weil Sony und Capcom eine enge Geschäftsbeziehung haben, wäre eine Ankündigung im Rahmen des State of Play Formats nicht unwahrscheinlich. Wir erinnern uns: Der japanische Publisher nutzte den PlayStation Showcase im Juni 2020, um „Resident Evil Village“ vorzustellen.

Zudem möchte derselbe Insider erfahren haben: Die Veröffentlichung von „Resident Evil 9“ ist für die zweite Hälfte des Jahres 2025 geplant. Das deckt sich grob mit einer Aussage von Insider Dusk Golem, der von einer internen Verzögerung sprach. Demnach soll es statt Anfang 2025 erst gegen Ende des Jahres so weit sein.

Sollte der erste Teaser beziehungsweise Trailer nicht auf der mutmaßlichen State of Play stattfinden, könnte die anstehende Tokyo Game Show als Bühne dienen. Die japanische Gaming-Messe findet zwischen dem 26. und 29. September statt. Sowohl Sony Interactive Entertainment als auch Capcom sind vor Ort.

Resident Evil 9 befindet sich offiziell in Entwicklung

Die Entwicklung von „Resident Evil 9“ wurde im Sommer dieses Jahres bestätigt. Als Director agiert Koshi Nakanishi, der zuletzt beim siebten Hauptteil in dieser Position tätig war.

Inoffizielle Informationen zum Setting gibt es ebenfalls schon. Angeblich verschlägt es euch auf eine ländliche Insel, die an den Insel- und Stadtstaat Singapur angelehnt ist. Des Weiteren baut das Entwicklerteam eventuell auf die Open-World-Fähigkeiten von „Dragons Dogma 2“ auf.

Es gab noch mehr Gerüchte zu „Resident Evil 9“:

Als Protagonisten stehen womöglich Leon Scott Kennedy und Jill Valentine zur Verfügung. Doch noch ist natürlich nichts bestätigt. Sobald die Ankündigung stattgefunden hat, wissen wir mehr. Für den „Village“-Director ist auf jeden Fall klar: Es müssen Klischees durchbrochen werden.

Weitere Meldungen zu Resident Evil 9.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren