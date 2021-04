Resident Evil 9: Der letzte nummerierte Teil der Horrorreihe? – Gerücht

Fokussiert sich das "Resident Evil"-Franchise nach "RE9" mehr auf kleinere Storys?

In wenigen Wochen erscheint mit „Resident Evil Village“ der neueste Teil von Capcoms prestigeträchtiger Survival-Horrorreihe. Obwohl das Spiel keine „8“ in seinem Titel hat, ist es doch der achte Hauptteil der Serie und angeblich laufen sogar bereits die Arbeiten am neunten Kapitel der Saga. Ausgehend von einem aktuellen Gerücht könnte dies dann jedoch der letzte Hauptteil des „Resident Evil“-Franchise sein, der eine Nummer im Namen hat.

Resident Evil: Größerer Fokus auf in sich geschlossenen Storys?

Dies behauptet zumindest, wie GamingBolt berichtet, der Insider Dusk Golem in einigen aktuellen Twitter-Posts. Wie er darin ausführt, seien die Geschichten von „Resident Evil 7“, „Resident Evil 8“ (Village) und „Resident Evil 9“ von den Entwicklern zusammen konzipiert worden und würden somit gewissermaßen eine Trilogie bilden. Darüber hinaus sollen einige Dinge aus „Resident Evil 7“ durch die Ereignisse in „Village“ rückblickend mehr Sinn ergeben.

Anschließend führt er aus, Capcom plane für zukünftige „Resident Evil“-Hauptteile jedoch, diese Nummerierung nicht mehr fortführen zu wollen. Statt große Handlungsstränge und zusammenhängende Geschichten gleich für mehrere Spiele zu entwickeln, wolle das Unternehmen nach „Resident Evil 9“ seinen Fokus angeblich auf kleinere Storys richten, die dafür in sich geschlossen sein sollen.

Zum Thema: Resident Evil Village: Gameplay-Demo in PlayStation Store-Datenbank aufgetaucht

In der Vergangenheit lag Dusk Golem mit seinen Äußerungen bezüglich einiger großer Capcom-Titel bereits richtig, weshalb auch an dieser Meldung durchaus etwas dran sein könnte. Da sich Capcom jedoch bisher nicht zu dieser Meldung geäußert hat, sollten diese Informationen dennoch mit einer gewissen Portion Skepsis betrachtet werden.

Der achte Hauptteil der Survival-Horrorreihe, „Resident Evil Village“, erscheint am 7. Mai 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Wünscht ihr euch künftig mehr in sich geschlossene Geschichten innerhalb des „Resident Evil“-Universums?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil 9